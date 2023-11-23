Fabio Porchat ganha especial de fim de ano na Globo; conheça o 'Agora Vai'

Fábio Porchat ganha especial de fim de ano na Globo Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

Apresentador do programa Que História é Essa, Porchat?, o humorista Fabio Porchat terá um especial de final de ano na Globo.

Chamado de "Agora Vai", a atração irá ao ar em 31 de dezembro, logo após a sessão de filmes Temperatura Máxima, na tarde de domingo, às 14h15.

As gravações começaram nesta semana. Com participações especiais, opinião popular, esquetes e um texto inédito de stand-up escrito pelo próprio Fábio, o humorista projeta o que seria um 2024 perfeito para todo o Brasil.

São poucos os humoristas que tiveram um especial de humor no fim de ano para chamar de seu na maior emissora do país.

Porchat entra em uma seleta lista que conta com nomes como Chico Anysio (1931-2012), João Kleber, Paulo Gustavo (1978-2021), entre outros.

Chico teve diversas atrações ao longo das décadas de 1970 e 1990. João Kleber comandou uma retrospectiva o riso entre 1991 e 1992. Já Paulo Gustavo teve o 220 Volts em 2020, o último programa humorístico produzido especialmente para o período de festas pela Globo até então.