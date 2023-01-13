Fabio Porchat anuncia fim de casamento após cinco anos

Nataly Mega e Fábio Porchat: fim do casamento Crédito: Reprodução @natalymega

O humorista Fábio Porchat anunciou o fim de seu casamento com a produtora Nataly Mega. No fim da tarde desta sexta-feira, o apresentador usou as redes sociais para dar a notícia aos fãs e explicar o motivo.

“Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes”, escreveu.

Porchat e Nataly chegaram à conclusão de que estavam com objetivos de vida diferentes. Ela queria ter filhos, ele não.

“Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão. Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fábio Porchat como ator principal. Seguiremos juntos mesmo separados”, disse.