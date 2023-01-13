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Fabio Porchat anuncia fim de casamento após cinco anos

O casamento do humorista Fábio Porchat e da produtora Nataly Mega chegou ao fim. Juntos há 8 anos, eles estavam casados desde 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 19:29

Nataly Mega e Fábio Porchat
Nataly Mega e Fábio Porchat: fim do casamento Crédito: Reprodução @natalymega
O humorista Fábio Porchat anunciou o fim de seu casamento com a produtora Nataly Mega. No fim da tarde desta sexta-feira, o apresentador usou as redes sociais para dar a notícia aos fãs e explicar o motivo.
“Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes”, escreveu.
Porchat e Nataly chegaram à conclusão de que estavam com objetivos de vida diferentes. Ela queria ter filhos, ele não.
“Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão. Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fábio Porchat como ator principal. Seguiremos juntos mesmo separados”, disse.
Nataly publicou a mesma foto escolhida pelo Porchat. "É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é. Tenho certeza que ainda estaremos próximos, torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto! @fabioporchat".

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