Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dedicatória

Fã de Coldplay morre pouco antes de show em Curitiba e amigas pedem homenagem

Maria Eduarda, de 21 anos, teve morte súbita e amigas esperavam que o vocalista Chris Martin dedicasse à garota a canção ‘Yellow’; “não conseguimos atender tantas solicitações individuais”, disse a banda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Março de 2023 às 12:00

Fã de Coldplay morre pouco antes de show em Curitiba e amigas pedem homenagem
Fã de Coldplay morre pouco antes de show em Curitiba e amigas pedem homenagem Crédito: Twitter/@anapiresmed
Amigas de Maria Eduarda, de 21 anos, que vivia em Tubarão (SC), fazem uma campanha para homenageá-la: a jovem morreu no dia 16, na cidade catarinense, e, como era muito fã da banda Coldplay, quatro amigas decidiram criar uma campanha na tentativa de fazer com que a banda cante um de seus principais sucessos, a canção Yellow, em sua homenagem, no show que acontece na noite desta terça, 21, em Curitiba.
"Essa é minha amiga Duda, uma amiga especial, de longa data. Uma pessoa incrível, com muitos amigos queridos, querida pela família e apaixonada por cultura pop. Na próxima terça-feira (21/03) ela iria ao show do Coldplay em Curitiba. Foi uma luta para conseguir o ingresso, e ela iria com uma de suas amigas mais próximas: Bianca", explicou Ana Pires, em um post no Twitter. "Venho, por meio deste, pedir para que a banda possa prestar uma homenagem pra ela com Yellow."
Amigos de Maria Eduarda pretendem também imprimir uma foto da garota para levar no show. Também foi criado um pedido em inglês para a banda conhecer o pedido. Yellow é a música do Coldplay preferida das amigas, incluindo Maria Eduarda.

Veja Também

Bruna Griphao é processada por racismo no BBB 23

Pizza de Domitila e Bruna e descoberta de atriz como demissexual marcam 'BBB 23'

William Bonner e Renata Vasconcellos recebem visita de Fátima Bernardes no 'JN'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados