Sábado (20) no ES tem Tiee, BK', Felipe e Rodrigo e feiras de quadrinhos

Samba dos Bentos

Samba dos Bentos, que ao longo do ano se transformou em um evento aguardado em Vila Velha, e uma das maiores rodas de samba ao ar livre do estado, faz o último samba do ano, com clássicos e sucessos atuais. Retirada de convite gratuito pela internet, mas é preciso levar 1kg de alimento para doação. Local: Na praça ao lado do Supermercado Multishow, Ilha dos Bentos, Vila Velha. Horário: às 14h. Entrada: gratuita.