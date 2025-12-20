Sábado (20) no ES tem Tiee, BK', Felipe e Rodrigo e feiras de quadrinhos

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 07:00
Em formato de cantata, com participação do Coral Infantil das Montanhas, Coro Jovem das Montanhas e Coral Cantares, acompanhados por piano e percussão, celebrando o Natal com música coral e emoção coletiva. Horário: 19h. Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Endereço: Avenida Roberto Holunder, Campo Vinte, Afonso Cláudio. Entrada: gratuita.
Apresentação especial da Orquestra de Sopros das Montanhas dentro da programação do Brilho de Natal de Domingos Martins, com repertório natalino e clima festivo no coração da cidade. Horário: 20h. Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt. Endereço: Centro, Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Evento que reúne artistas iniciantes e experientes do Espírito Santo para celebrar a produção independente de HQs, zines e artes originais, com participação dos artistas da Maratona de Quadrinhos e venda de itens exclusivos. Horário: das 14h às 20h. Local: Estacionamento da Ufes (atrás do Cine Metrópolis). Endereço: Avenida Fernando Ferrari, s/n – Goiabeiras, Vitória/ES. Entrada: gratuita.
Reunindo discos raros, clássicos e lançamentos em vinil para colecionadores e amantes da música analógica. Horário: das 9h às 18h, de segunda a sábado, entre 15 e 20 de dezembro. Local: Espaço de Eventos do Masterplace Mall. Endereço: Reta da Penha, Vitória. Entrada: gratuita.
Festival gratuito que reúne shows musicais, feira de Natal, vila gastronômica, atividades esportivas, oficinas culturais e programação para toda a família à beira-mar. Funcionamento: de sexta a domingo, de 19 a 21 de dezembro. Horário: Programação ao longo do dia, com shows à noite. Local: Balneário de Castelhanos, no fim do calçadão da praia, Anchieta. Entrada: Gratuita.
Feira gráfica independente que reúne artistas locais, exposições, flash tattoo, jogos em desenvolvimento e bandas, ocupando o Centro de Vitória com arte autoral e produções radicais. Horário: a partir das 15h30. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Show “Samba Pro Meu Povo”, do cantor e compositor Tiee, uma das principais vozes do samba contemporâneo, trazendo sucessos autorais que somam centenas de milhões de reproduções e marcam mais de duas décadas de carreira. Horário: abertura dos portões às 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, bairro Mário Cypreste, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50 (meia – 3º lote), à venda pela plataforma Le Billet.
Show do rapper BK’ em Vitória, um dos principais nomes do rap nacional, com apresentação que reúne faixas marcantes da carreira, beats potentes e letras que dialogam com vivências urbanas, identidade e crítica social. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado. Endereço: Rua Joaquim Lírio, s/n, Praia do Canto, Vitória. Entrada: ingressos a partir de R$ 300, pelo site Zig Tickets.
Atrações: Felipe & Rodrigo, Breno e Bernardo, Zé Felipe & Romário e Glauco. Horário: 15h. Local: Tantra Vitória. Endereço: Dante Michelini, 4170, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 70 (Pé na Areia), R$ 110 (Setor Premium) e R$ 400 (Open Bar Premium).
Fim de semana de samba no Mercado de Cariacica, com shows dos grupos Segredo Nosso (sexta) e Du Nosso Jeito (sábado), em um espaço que une música ao vivo e diversas opções gastronômicas. Atrações: Du Nosso Jeito (15h). Local: Mercado Municipal de Cariacica. Endereço: Rodovia Governador José Henrique Sette, 1027, Itacibá, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com Samba Júnior e D'Moleque. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória. Entrada: não informado.
Show ao vivo com Genesis Madeira. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Samba dos Bentos, que ao longo do ano se transformou em um evento aguardado em Vila Velha, e uma das maiores rodas de samba ao ar livre do estado, faz o último samba do ano, com clássicos e sucessos atuais. Retirada de convite gratuito pela internet, mas é preciso levar 1kg de alimento para doação. Local: Na praça ao lado do Supermercado Multishow, Ilha dos Bentos, Vila Velha. Horário: às 14h. Entrada: gratuita.
Sessão especial do Cine Sarau da Barão com exibição do documentário Risque Meu Nome do Mapa, em homenagem ao poeta capixaba Sergio Blank, reunindo cinema, poesia e encontro, além de Feira Poética e Vender Livro com artistas locais. Horário: 19h30. Local: Casa Thelema. Endereço: Rua dos Pioneiros (entrada pela praia), Praia Grande, Fundão. Entrada: gratuita.
Espetáculo Abebé, da Cia de Dança Afro-Brasileira NegraÔ, que celebra a ancestralidade, o feminino sagrado e a força dos símbolos da cultura afro-brasileira por meio da dança. Data: 20 e 21 de dezembro (sábado e domingo). Horário: 20h. Local: Teatro Carlos Gomes. Endereço: Centro de Vitória. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).
A exposição reúne 42 obras inéditas e percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Data: até 4 de janeiro. Funcionamento: das 10h às 18h, de terça a sexta; das 10h às 16h, aos sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Mostra modernista brasileira composta por 43 obras de 24 artistas, com a curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete, Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
As obras destacam temas como escassez de água, zonas mortas nos oceanos e os efeitos de um modelo predatório de exploração ambiental. Horário de visitação: todos os dias das 9h às 21h (inclusive sábados, domingos e feriados). Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes na Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de maio 120, Prainha de Vila Velha.
Reunindo motos clássicas, customizadas e itens que contam a trajetória do motociclismo no Brasil. Horário: Das 8h às 17h. Local: Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: Gratuita.
Parque de camas elásticas com parede de escaladas e diversas outras atividades divertidas. Ingresso: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
