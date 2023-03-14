Ex-cantora gospel Jotta muda nome e documento após transição de gênero

Jotta publicou uma foto mostrando a imagem do documento com o novo nome: Ella Viana de Holanda Crédito: Instagram@jottaa

A ex-cantora gospel Jotta publicou uma foto no Instagram mostrando a imagem do documento com o novo nome: Ella Viana de Holanda. A artista já estava em processo de transição de gênero desde o ano passado.

“Call me by name, Ella [Me chame pelo nome Ella, em tradução livre]”, legendou a cantora, em celebração pelo novo passo em seu processo de transição com a nova carteira de identidade sobre uma mesa.