Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez: 'Estamos muito felizes'

Viih Tube e Eliezer anunciam primeiro filho Crédito: Instagram/@viihtube

O time de mamães do ano aumentou! 2022 está para lá de fértil, viu?! Um dia após a atriz Claudia Raia anunciar sua gravidez com o marido Jarbas Homem de Mello , chegou vez da influenciadora Viih Tube revelar a espera por seu primeiro filho com o ex-BBB e publicitário Eliezer.

"Gente, eu tô grávida. Estamos grávidos", contou a influenciadora digital no vídeo publicado no YouTube. Na publicação, Viih Tube disse que esperou o ''ok'' da médica para levar a notícia aos seus fãs porque estava com uma anemia.

Eliezer contou que as relações sexuais não estavam mais as mesmas. "A gente estava fazendo as coisas e, toda vez que fazia coisas, ela sentia dor. Nisso, eu falei com ela: 'Acho melhor você marcar um ginecologista para ver o que tá acontecendo'. A ginecologista fez o transvaginal e falou assim: 'Ou você está grávida, ou tem um cisto'. Ou era gravidez ou era coisa mais séria", disse Eli, que está em um relacionamento assumido com a também ex-BBB desde agosto.

"Já era de noite, ela tinha comprado os testes de gravidez de farmácia e queria dormir sem fazer. Fazer no outro dia de manhã. Eu falei: 'Claro que não, faz de uma vez isso aí'. Nunca que eu ia conseguir esperar até o dia seguinte", completou o publicitário.

Eli conta que não entendeu o resultado do teste logo de primeira. ''Eu fui até ela no banheiro e ela me mostrou o teste. Mas, para mim, não significava nada. Era um "mais", eu nunca tinha feito teste de gravidez. Em vez de falar para mim, ela falou: lê a embalagem, pega a caixa. Fiquei vendo: é isso mesmo?'', explica.

De acordo com Viih Tube, ela ficou em choque e Eli ficou calmo. "Eu fiquei preocupada porque é muita coisa que muda na nossa vida. Você falou na hora: anemia, a gente tem que cuidar da anemia", revela.

"O meu primeiro estado foi não dormir. Não preguei o olho. Ela dormindo como um anjo e eu do lado dela sem dormir, chorei muito, aí vi o dia amanhecer e nem conseguia fechar o olho. [...] Na hora é um susto, não imaginava que ia ser pai tão rápido assim. A minha vida fez um 360º. Mas, na verdade, não imaginava nada. Não imaginava que ia estar namorando, e estou namorando. Não imaginava que eu ia gostar de ninguém, estou gostando de alguém. Então, o que eu acho mais importante é que foi um susto, mas eu senti paz no meu coração", disse o ex-brother.