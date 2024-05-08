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Ex-BBB rebate críticas por não estar no Rio Grande do Sul: 'Se coloquem no meu lugar'

Matteus Amaral passa dias com Isabelle Nogueira em Manaus: 'Estou fazendo tudo para ajudar'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 20:32

'A gente vai ajudar muita gente, vai fazer a diferença e vai dar tudo certo', afirma Matteus
'A gente vai ajudar muita gente, vai fazer a diferença e vai dar tudo certo', afirma Matteus Crédito: Reprodução/Instagram
Vice-campeão do BBB 24 e elogiado pela sua educação e respeito com os outros participantes, Matteus Amaral se revoltou com as críticas que vem recebendo nas redes sociais por ter viajado para Manaus em meio ao temporal que devastou o Rio Grande do Sul. O estudante de Engenharia Agrícola passa dias na capital do Amazonas ao lado de Isabelle Nogueira, com quem viveu um romance no reality.
O ex-peão de Alegrete, na região sudoeste do Rio Grande do Sul, fez uma transmissão ao vivo no Instagram nesta quarta-feira (8) para responder aos comentários. "Se não vai ajudar então não atrapalha. Não fique fazendo comentários desagradáveis, se coloquem no meu lugar. Eu estou fazendo tudo para ajudar...", rebateu Matteus, que continuou "Todo o Brasil está engajado. O pessoal do Amazonas, do Pará, e e eu agradeço do fundo do meu coração pelo que vocês estão fazendo pelo meu estado".
Mesmo longe da sua terra natal, o ex-brother tem ajudado nas doações. A vaquinha on-line promovida por ele e outras celebridades já passou dos R$ 50 milhões arrecadados para as vítimas. O dinheiro tem sido destinado para ajudar escolas, abrigos e entidades assistenciais que sofreram com as chuvas fortes no estado. "A gente vai ajudar muita gente, vai fazer a diferença e vai dar tudo certo, tá bom? Eu não estou me movendo aqui à toa", afirmou o ex-BBB 24.

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