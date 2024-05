Carlinhos Maia é criticado por silêncio sobre ajuda às vítimas no RS: 'Vocês devem cobrar o governo'

O influenciador digital Carlinhos Maia usou suas redes sociais para rebater as críticas que está recebendo por não divulgar doações as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.



Em seu Instagram, ele repudiou as cobranças e alegou que a ajuda deveria vir do governo, visto que é dever das autoridades ajudar a população atingida. O influenciador está realizando o reality show Rancho Maia desde sexta-feira, 3, mas alegou que assim que a edição acabar, irá ajudar a população gaúcha.