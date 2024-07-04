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Ex-assistente de palco acusa Geraldo Luís de assédio, e apresentador diz que ela queria namoro fake

Desligada da RedeTV!, Aline Alves chama Geraldo Luís de 'monstro'; OUTRO LADO: apresentador mostra conversas e se defende
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 13:34

A assistente de palco da RedeTV! Aline Alves ao lado de Geraldo Luís
A assistente de palco da RedeTV! Aline Alves ao lado de Geraldo Luís Crédito: Reprodução
O apresentador Geraldo Luís, comandante do Ultra Show (RedeTV!), tem sido acusado pelas redes sociais de um suposto assédio por Aline Alves, sua ex-assistente de palco da atração. Ela foi demitida do cargo no último dia 26 de junho e tem usado a internet para fazer acusações.
Ao abrir uma caixinha de perguntas, um seguidor a indagou sobre o que Geraldo Luís teria feito de grave, e a modelo disse que o apresentador "é um monstro" quando as câmeras estão desligadas.
A informação foi dada primeiro pelo jornalista Ricardo Feltrin. Segundo ele, Geraldo teria feito algumas investidas amorosas e sem sucesso para Aline, dentre elas tomar vinho na casa dele e banho de banheira. Com as supostas negativas, ele teria mudado seu comportamento com ela e pedido sua demissão da emissora. A RedeTV! afirma que toda denúncia é apurada rigorosamente.
GERALDO LUÍS DIZ QUE MODELO QUERIA FAMA COM NAMORO FAKE
O apresentador Geraldo Luís se defendeu das acusações e negou que tenha feito qualquer investida. Em longo texto pelo Instagram, afirmou que a falta de competência de Aline teria sido o real motivo para seu desligamento do canal.
"A verdade é uma só, eu não faço teste de sofá, faço teste de inteligência, competência e dedicação. A ajudante de palco que fez tal acusação, e que responderá por tais atos, foi contratada após minha insistência em ajudá-la depois de pedir a mim uma oportunidade", começou.
Geraldo expôs o que seriam conversas entre os dois pelo Instagram. Em uma delas, Aline sugeriria um namoro de fachada com ele para que pudesse ficar mais conhecida e talvez participar de um reality como A Fazenda (Record). "Desculpe minha cara de pau, mas é que não consigo entrar na mídia. Queria ser conhecida", teria escrito a modelo.
Sobre essas conversas, Aline diz em seus stories que seriam antigas de uma época em que ele estava desempregado. Ela confessa que a proposta de namoro fake é verdade.
"Por meses e meses, propostas descabidas da parte dela, como será demonstrado. Desde o início, eu e a direção sempre tivemos esforços em ajudar sua evolução no palco, mas era difícil. Tivemos inúmeros problemas e diversas solicitações para maior dedicação dela", disse Luís.
O apresentador da RedeTV! reitera em seu relato que dava muitas orientações a ela para estudar e poder se manter no cargo. "Foi trocada, sim, por suas próprias atitudes, não por qualquer outro motivo. Não correspondia mais às necessidades que o programa precisava. Agora, vir com essa história de ataques e assédio? Qualquer um que tenha o mínimo de raciocínio sabe que nos dias atuais não existe mais 'troca de favores', mas uma cobrança de quem sabe fazer TV."

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