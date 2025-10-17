Editorias do Site
Redes Sociais

Evento de Gusttavo Lima choca pela quantidade de aviões estacionados

Encontro reúne artistas e empresários na Fazenda Balada, em Goiás

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:01

Aeronaves estacionadas na fazenda de Gusttavo Lima
Aeronaves estacionadas na fazenda de Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@conceitosertanejo/@gusttavolima

Um evento promovido por Gusttavo Lima em sua Fazenda Balada, em Goiás, viralizou nas redes sociais pela quantidade de jatinhos e helicópteros pousados.

O encontro, que reuniu artistas sertanejos e empresários do agro, aconteceu na última terça-feira (14). O cantor Cauê Mota publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparecem pelo menos seis aeronaves, entre aviões e helicópteros.

O próprio Cauê Mota estava chegando no evento de helicóptero quando filmou a cena. Ele pegou uma carona aérea com outro cantor, João Bosco, da dupla com Vinícius.

"Chegamos. Casa do nosso embaixador, Gusttavo Lima. Algumas aeronaves estão aqui estacionadas para o evento. Grande evento hoje aqui, uma confraternização com o pessoal do sertanejo, os contratantes, amigos, parceiros, cantores e muito mais", falou Cauê.

O evento B2B da Balada Music, empresa de Gusttavo, reuniu representantes de várias partes do Brasil e "foi pensado para fortalecer conexões", segundo descrição no site. Duplas como Bruno e Denner e Hugo e Guilherme também estavam presentes.

"Falar dos negócios, de empresas, do setor de eventos e aproveitar que todo mundo está junto para compartilhar experiências, falar de música. No final, sempre acaba em viola e tomamos uma", disse Gusttavo em promoção do evento nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Imagem - Gusttavo Lima explica briga com Cristiano Araújo antes da morte do sertanejo goiano

Gusttavo Lima explica briga com Cristiano Araújo antes da morte do sertanejo goiano

Imagem - Gusttavo Lima se une a antigo empresário de Roberto Carlos e planeja carreira internacional

Gusttavo Lima se une a antigo empresário de Roberto Carlos e planeja carreira internacional

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Artista da Serra assina arte exclusiva para o 20° Pedra Azul Summit

Artista da Serra assina arte exclusiva para o 20° Pedra Azul Summit
Imagem - Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos

Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos
Imagem - Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto

Angélica entrega que Murilo Benício está solteiro e causa desconforto