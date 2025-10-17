Luxo

Evento de Gusttavo Lima choca pela quantidade de aviões estacionados

Encontro reúne artistas e empresários na Fazenda Balada, em Goiás



Aeronaves estacionadas na fazenda de Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@conceitosertanejo/@gusttavolima

Um evento promovido por Gusttavo Lima em sua Fazenda Balada, em Goiás, viralizou nas redes sociais pela quantidade de jatinhos e helicópteros pousados.

O encontro, que reuniu artistas sertanejos e empresários do agro, aconteceu na última terça-feira (14). O cantor Cauê Mota publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparecem pelo menos seis aeronaves, entre aviões e helicópteros.

O próprio Cauê Mota estava chegando no evento de helicóptero quando filmou a cena. Ele pegou uma carona aérea com outro cantor, João Bosco, da dupla com Vinícius.

"Chegamos. Casa do nosso embaixador, Gusttavo Lima. Algumas aeronaves estão aqui estacionadas para o evento. Grande evento hoje aqui, uma confraternização com o pessoal do sertanejo, os contratantes, amigos, parceiros, cantores e muito mais", falou Cauê.

O evento B2B da Balada Music, empresa de Gusttavo, reuniu representantes de várias partes do Brasil e "foi pensado para fortalecer conexões", segundo descrição no site. Duplas como Bruno e Denner e Hugo e Guilherme também estavam presentes.

"Falar dos negócios, de empresas, do setor de eventos e aproveitar que todo mundo está junto para compartilhar experiências, falar de música. No final, sempre acaba em viola e tomamos uma", disse Gusttavo em promoção do evento nas redes sociais.

