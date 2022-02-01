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Nova novela das 18h

Estrelada por Larissa Manoela, "Além da Ilusão" promete levar paixão e beleza às noites da Globo

A trama conta a história de amor entre Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Sofia Budke/ Larissa Manoela). O folhetim estreia na próxima segunda-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 16:20

Davi ( Rafael Vitti ) e Elisa ( Larissa Manoela )
Davi ( Rafael Vitti ) e Elisa ( Larissa Manoela ) Crédito: Mauricio Fidalgo
A próxima novela das 18h da Rede Globo está pintando na telinha da TV Gazeta. "Além da Ilusão", escrita por Alessandra Poggi, estreia na segunda-feira (7). A trama, que se passa nas décadas de 1930 e 1940, conta a história de amor entre Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Sofia Budke/ Larissa Manoela). Eles terão que enfrentar os desafios de viver uma paixão em um Brasil repleto de grandes mudanças sociais e políticas.
Dividida em duas fases, a novela começa em Poços de Caldas, Minas Gerais, quando a pequena Isadora (Sofia Budke), ainda criança, fica encantada pelos truques de mágica do jovem Davi (Rafael Vitti). Passando férias na região, Isadora está na expectativa para a festa de 18 anos da irmã mais velha, Elisa (Larissa Manoela).
Depois de ser salvo por Dorinha (Sofia Budke/Larissa Manoela) de uma enrascada durante sua apresentação na praça, Davi (Rafael Vitti) chega à pensão de Romana (Andrea Dantas), onde está hospedado. Lá, a proprietária e o mágico conversam sobre o passado do jovem que, apesar de ser pobre, vem de uma família de posses que perdeu tudo.
Mesmo com formação no Exterior, o sonho de Davi é se tornar o maior ilusionista de todos os tempos. Vivendo de "bicos", o mágico acaba aceitando a proposta de Romana para trabalhar como garçom em um baile de aniversário. Na noite do baile, a sonhadora Elisa (Larissa Manoela) está deslumbrante com o seu vestido azul. Mas, ao descobrir que a banda irá atrasar, a aniversariante fica muito triste, imaginando que sua festa será um fiasco.
Cena de ‘Além da Ilusão’
Cena de ‘Além da Ilusão’ Crédito: Mauricio Fidalgo
Ao saber que Davi está no baile trabalhando como garçom, Dorinha sugere que o mágico se apresente enquanto a banda não chega, entretendo os convidados. Davi topa, e Elisa se encanta com os truques do jovem. É desse encontro que surge uma grande paixão entre os dois, para a ira de Matias (Antonio Calloni).
‘Além da Ilusão’ conta com direção artística de Luiz Henrique Rios. A obra é escrita com Adriana Chevalier, Letícia Mey, Flávio Marinho e Rita Lemgruber. A direção geral de Luís Felipe Sá e direção de Tande Bressane, Jeferson De e Joana Clark. A produção é de Mauricio Quaresma e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

DIVA

A novela marca (finalmente) a estreia de Larissa Manoela na Rede Globo, após o sucesso em tramas do SBT  ("Carrossel" e "Cúmplices de um Resgate") e Netflix ("Meus 15 Anos" e "Fala Sério, Mãe"). 
Em postagem nas redes sociais, a ídolo teen (que conta com mais de 43 milhões de seguidores no Instagram) afirmou estar com o "coração acelerado".

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