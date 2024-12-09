Especial de Ana Maria Braga tem choro de diretor, filha reclusa e IA

Ana Maria teve especial de 25 anos do Mais Você Crédito: Reprodução/Instagram/@anamariabragaoficial

Ana Maria Braga, 75, comandou o 25º aniversário do "Mais Você". A apresentadora, que está na Globo desde 1999, recebeu familiares, amigos, funcionários e imprensa para celebrar o marco.

A reportagem do UOL acompanhou o especial, na manhã desta segunda-feira (9), e conta tudo o que a emissora da família Marinho não mostrou ao vivo na televisão.

PRESTÍGIO COM A ALTA CÚPULA

Ana Maria é figura de prestígio entre os diretores da emissora. O programa contou com as presenças de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, Bernardo Portugal, diretor de talentos artísticos, Mariano Boni, diretor de gênero, e Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade.

A apresentadora, que é um sucesso de audiência e vendas, vem conseguindo manter lugar de destaque na programação - apesar de todas as mudanças colocadas em prática ao longo dos últimos anos. Ela, inclusive, já foi prestigiada pela alta cúpula em diversas outras ocasiões.

Ana Maria no especial do Mais Você Crédito: Reprodução/Instagram/@anamariabragaoficial

Diretores da emissora também trocaram figurinhas com o ex-BBB Gil do Vigor. Os comentários bem-humorados do economista em relação à aparência de Léo Santana arrancaram risadas do grupo de executivos.

IA RECRIA VOZ DE LOURO JOSÉ E FAZ DIRETOR CHORAR

Emoção tomou conta quando o programa recriou a voz de Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga, por meio de inteligência artificial. O momento arrancou lágrimas da apresentadora, mas também fez parte da plateia ir às lágrimas.

Bernardo Portugal, diretor da Globo, ficou visivelmente emocionado com a homenagem a Tom, que morreu em 2020 após sofrer um AVC em casa. "Não fizeram isso", confidenciou o profissional em voz alta, momentos antes, prevendo a emoção. O mesmo aconteceu com funcionários e ex-funcionários que conviveram com o ator.

"O teu amor me deixou forte. O teu exemplo me inspirou. E se eu realizei coisas importantes, foi porque você me ensinou a sonhar. E fui o papagaio mais feliz e sortudo do mundo", disse texto reproduzido por IA.

FILHA DÁ PAUSA EM VIDA ISOLADA

Mariana Maffeis, 41, filha de Ana Maria, deu um tempo na vida longe dos holofotes para participar do Mais Você. Mariana estava acompanhada do marido, Badarik González, e dos filhos, Joana, Maria, Varuna e Hima.

Filha da apresentadora vive em um sítio em Botucatu (SP) e leva um estilo de vida simples. "Eu fui escolhida por esse estilo de vida", contou em uma entrevista em maio.

Mariana é a primogênita de Ana Maria, fruto do casamento entre a apresentadora e o economista Eduardo de Carvalho. Ela, que é professora de yoga, pratica a filosofia Vedanta Vaishnava -tradição espiritual que se baseia nos Upanishads, a parte final dos Vedas, as escrituras sagradas mais antigas da Índia.

GLOBO E ANA MARIA

Em 1999, Ana Maria foi convidada para integrar a Globo, onde estreou o programa "Mais Você". Inicialmente focado no público feminino, o programa evoluiu para um formato de variedades para toda a família.