Ernesto Paglia assume lugar de Vera Magalhães no 'Roda Viva', da TV Cultura

Roda Viva, da TV Cultura, é um dos programas de entrevistas mais tradicionais da televisão brasileira. A informação foi confirmada pela emissora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:38

Ernesto Paglia assume lugar de Vera Magalhães no 'Roda Viva', da TV Cultura

O jornalista Ernesto Paglia vai assumir o lugar de Vera Magalhães no comando do Roda Viva, da TV Cultura, um dos programas de entrevistas mais tradicionais da televisão brasileira. A informação foi confirmada pela emissora ao Estadão nesta sexta-feira, 16.

Conforme a TV Cultura, o jornalista faz sua estreia no Roda Viva em fevereiro, após o carnaval. A emissora não confirmou quem será o primeiro entrevistado do programa com Paglia, mas disse que a chegada dele marca uma "nova fase" da atração.

Segundo Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura, a contratação de Paglia chega com um desejo de "renovação" na emissora. "Com sua ampla experiência e competência, ele irá fortalecer o compromisso da TV Cultura com um debate plural e relevante", disse ela em nota.

O jornalista esteve por 46 anos da Rede Globo e deixou a emissora em 2022. Lá, ele chegou a ser correspondente internacional em Londres e foi responsável por coberturas marcantes em programas relevantes da empresa, como o Globo Repórter e o Fantástico. Ele é casado com a também jornalista Sandra Annenberg, atualmente à frente do Globo Repórter.

SAÍDA DE VERA MAGALHAES

Vera Magalhães esteve à frente de seis temporadas do Roda Viva e anunciou que deixaria o programa no início de janeiro. Na publicação que fez no Instagram, Vera afirmou que, em dezembro de 2025, havia acertado com a direção da Cultura a renovação de seu contrato por mais um ano. "Eu mesma alertei que seria importante renovar por apenas um ano e fazer a transição do programa, uma vez que esta seria minha sétima temporada."

Porém, a diretora de jornalismo da emissora, Marília Assef, teria comunicado a ela uma mudança de planos e pediu que Vera permanecesse na apresentação do Roda Viva apenas até o mês de abril. "Diante da quebra de um acordo já selado presencialmente, optei por me desligar de imediato", escreveu Vera.

Em nota, a TV Cultura agradeceu ao período no qual Vera apresentou o Roda Viva e afirmou que o sucesso do programa está "justamente na rotatividade de seu comando ao longo de décadas".

A nota diz ainda que, como TV pública, é da natureza da Cultura "abrir oportunidade para novos apresentadores, que trazem sua contribuição ao já consagrado formato". O texto não faz menção aos acontecimentos narrados por Vera em sua publicação.

Neste ano, o Roda Viva comemora 40 anos no ar. A TV Cultura divulgou, no final de 2025, que prepara um documentário para contar a história do programa.

Leia a íntegra da nota divulgada pela TV Cultura:

"Em referência ao desligamento da jornalista Vera Magalhães da apresentação do Roda Viva, a TV Cultura ressalta que um dos sucessos do programa está justamente na rotatividade de seu comando ao longo de décadas.

Vera Magalhães esteve à frente do Roda Viva nos últimos seis anos e manteve a relevância do programa durante este período.

Como uma das mais importantes TVs públicas do país, é da natureza da emissora abrir oportunidade para novos apresentadores, que trazem sua contribuição ao já consagrado formato. A diversidade de jornalistas na bancada, vindo dos mais diversos veículos de comunicação do país, também contribui para o debate público das questões que impactam o Brasil e o mundo.

No ano em que completa 40 anos, um dos programas mais prestigiados da televisão brasileira será renovado e dará continuidade ao seu relevante papel, trazendo um novo nome para o time de apresentadores que fizeram a história do Roda Viva.

A Cultura agradece a Vera Magalhães por sua longa contribuição ao Roda Viva e ao jornalismo público."

