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  • Eraldo Fontiny: morre humorista que passou por "Pânico" e "Praça", aos 41 anos
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Eraldo Fontiny: morre humorista que passou por "Pânico" e "Praça", aos 41 anos

Artista conhecido pela personagem Lili sofreu um mal súbito, informou emissora de rádio em que trabalhava
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 08:35

Eraldo Fontiny ficou conhecido pela personagem Lili
Eraldo Fontiny ficou conhecido pela personagem Lili Crédito: Instagram/@eraldofontiny
Eraldo Fontiny, humorista que já teve passagens por programas como A Praça É Nossa e Pânico na Band, morreu no sábado, 6. A informação foi compartilhada pela rádio Rede 98, de Minas Gerais, na qual fazia parte do programa Graffite. A causa da morte foi um mal súbito.
O artista cursou Artes Cênicas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e era conhecido especialmente por sua personagem Lili, uma garotinha com trejeitos infantis, mas com falas repletas de piadas adultas. Entre outros de seus personagens estavam Veio Manel, Marcos Paulo, Professora Mazé, Rubão e Meire Caixeta.
Carioca, ex-Pânico, lamentou a morte de Eraldo no Instagram: "Meu profundo sentimento. Que Deus o guie para a luz". Gui Santana também comentou: "Que perda. Fui surpreendido aqui agora. Meus sentimentos aos amigos e familiares".
O velorio de Fontiny será realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Cemiterio da Paz (capela 06), neste domingo, 7, entre 13h30 e 16h, quando ocorre o sepultamento.
Relembre abaixo alguns vídeos de Eraldo Fontiny em programas como A Praça É Nossa e Pânico e interpretando alguns de seus personagens.

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