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Hollywood

'Stranger Things': série será paralisada por conta da greve de roteiristas

Criadores anunciaram no Twitter a interrupção da produção da última temporada do seriado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 08:19

Cena da quarta temporada de Stranger Things
Cena da quarta temporada de Stranger Things Crédito: Netflix
Matt Duffer e Ross Duffer, co-criadores de 'Stranger Things', anunciaram no Twitter que a produção da última temporada da série está paralisada por conta da greve dos roteiristas de Hollywood.
"Embora estejamos ansiosos para iniciar a produção com nosso incrível elenco e equipe, não é possível durante esta greve", afirmaram os escritores.
Na última terça-feira, 2, 11.500 membros do Writers Guild of America (o sindicato dos roteiristas dos EUA) entraram em greve após fracasso nas negociações com os estúdios de Hollywood. A medida impacta produções de gigantes do entretenimento, como Netflix, Amazon e Disney.
Os roteiristas afirmam que estão enfrentando uma série de novos problemas trazidos pelo streaming e outras mudanças tecnológicas recentes na indústria. Entre as demandas, estão aumento de remuneração, garantias contra inteligência artificial e contratos mais curtos de exclusividade.

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