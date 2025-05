Celebridades

Entenda como fica a cidadania da filha de Ludmilla, nascida nos EUA

Casal brasileiro fez uso de cláusula da 14ª Emenda da Constituição americana, que Trump tentou restringir

Mesmo filha de brasileiras que não vivem no país, a criança é amparada por uma cláusula da 14ª Emenda Constitucional americana, que garante o direito à cidadania automática por direito de nascimento, independentemente do status de imigração dos pais.>

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, "a certidão de nascimento brasileira de filho de cidadão brasileiro [ambos os pais ou apenas um deles] nascido no exterior pode ser feita em um Consulado brasileiro no exterior ou em um cartório de primeiro ofício de registro civil no Brasil".>