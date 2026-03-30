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Em cadeira de rodas, Faustão faz rara aparição em foto com família

Nos últimos anos, o apresentador se afastou da televisão após passar por quatro transplantes de órgãos

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:35

O apresentador Fausto Silva faz rara aparição ao lado dos filhos, Lara, João e Rodrigo, e genro Julinho Casares Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva

O apresentador Fausto Silva fez uma rara aparição nas redes sociais ao lado da família neste domingo, 29. No perfil do Instagram de seu filho, o também apresentador João Silva, Faustão apareceu de cadeira de rodas na comemoração do aniversário de Lara Silva, cantora e filha mais velha da família.

Na foto, é possível ver Faustão ao lado de seus filhos - Lara, João e Rodrigo - e do genro, o empresário Julinho Casares. Na legenda da publicação, João escreveu: "Aniversário da minha irmã que admiro profundamente. Como ela mesma diz: 'A gente se ama não apesar das nossas diferenças, mas justamente por elas'".

Nos comentários das postagens, inúmeros famosos celebraram a união da família. Nomes como o apresentador Marcos Mion, a cantora Fafá de Belém e a atriz Danni Suzuki parabenizaram Lara e agradeceram pela saúde de Fausto Silva.

Desde que deixou a televisão, Faustão tem mantido uma rotina mais reservada e voltada à recuperação da saúde. Em agosto de 2023, o apresentador passou por um transplante de coração. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim.

O quadro exigiu acompanhamento médico contínuo ao longo do ano seguinte. Em maio de 2025, Faustão voltou a ser internado e, em agosto, passou por novos procedimentos, desta vez envolvendo rim e fígado.

Após receber alta hospitalar no mesmo mês, o apresentador segue em recuperação em casa, em São Paulo, acompanhado pela família e sob orientação médica.

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