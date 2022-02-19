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Elliot Page lançará livro de memórias entitulado 'Pageboy' em 2023

Conhecido pelo filme "Juno" e a série "Umbrella Academy", o ator falará desde a indicação ao Oscar até se tornar uma pessoa transgênero
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 10:53

Elliot Page
Elliot Page Crédito: Instagram | @elliotpage
O ator canadense Elliot Page, 34, conhecido pelo filme "Juno" e a série "Umbrella Academy", está trabalhando em um livro de memórias no qual ele escreverá sobre tudo, desde sua carreira cinematográfica indicado ao Oscar até se tornar uma pessoa transgênero, segundo o Deadline.
A Flatiron Books anunciou na quinta-feira (17) que "Pageboy" será publicado em 2023. Embora os representantes se recusem a comentar valores, há rumores nos círculos editoriais que o livro de 49 páginas foi vendido por US$ 3 milhões (R$ 15,3 milhões).
"O livro de memórias vai mergulhar na relação de Page com seu corpo, suas experiências como uma das pessoas trans mais famosas do mundo, e cobrirá saúde mental, agressão, amor, relacionamentos, sexo e a fossa que Hollywood pode ser", disse a Flatiron Book.
Page se assumiu transgênero em 2020. Em maio do ano passado, ele publicou a no Instagram pela primeira vez uma foto sem camisa após a transição de gênero. Ele fez uma mastectomia, cirurgia de retirada dos seios.
Na imagem postada na rede social ele aparece feliz de calção de banho ao lado de uma piscina. Na legenda da foto, ele escreveu: "Primeiro calção de banho do trans". O ator também incluiu na legenda das hashtag "alegria trans" e trans é lindo".
Em março do ano passado, o ator foi capa da revista Time na qual deu a primeira entrevista desde que assumiu publicamente ser um homem transgênero. Ele contou sobre o sofrimento por não mostrar quem realmente era e falou sobre a cirurgia de retirada dos seios.

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