Elisa Lucinda se explica após duvidar de celibato do Padre Fábio de Melo

A atriz e poetisa Elisa Lucinda Crédito: @jonathanestrella_/Instagram/@elisalucinda

A atriz e cantora Elisa Lucinda, 63 anos, usou as redes sociais para falar sobre a repercussão do comentário feito na foto do padre Fábio de Melo, 50. A capixaba foi criticada por internautas ao questionar o celibato do religioso.

"Conheço muitas pessoas solidárias que não querem exercer a vida religiosa católica por conta do celibato. Quero dizer que essa fé não pode antagonizar a sexualidade, como é tratada, a meu ver, na Igreja Católica", iniciou Elisa durante vídeo publicado no Instagram.

"Não foi legal ter falado que não acredito no celibato dele porque ficou parecendo que eu estava falando de algo que não sei, da intimidade da pessoa... Peço desculpas por isso", acrescentou.

Elisa ainda disse que cultiva uma amizade com padre Fábio. "Ele sempre vai às minhas peças, nós nos relacionamos como artistas, cidadãos e pensadores do mesmo tempo."

Alguns internautas curtiram o posicionamento da capixaba e outros acharam desrespeitoso. "Amo quando seu pássaro voa e a gente tem que olhar o mundo por outra perspectiva", comentou o ator Fabrício Boliveira.