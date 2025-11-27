Famosos

Eduardo Costa relembra excesso de anabolizantes e fala de sequelas

Cantor diz que ainda sente efeitos do uso e que mudou a relação com o corpo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13:00

Cantor Eduardo Costa Crédito: Globo/Reinaldo Marques

Eduardo Costa voltou a falar sobre um período em que, segundo ele, se deixou levar pela vaidade e pelo culto ao corpo.

Aos 46 anos, o cantor contou que ainda lida com consequências do uso exagerado de anabolizantes, prática que adotou por anos e que, atualmente, considera um erro do qual se arrepende.

A reflexão veio durante uma conversa no canal de André Piunti, no YouTube, onde Eduardo relembrou a fase em que buscava ficar cada vez mais musculoso. Ele afirmou que já não vê sentido naquele estilo de vida. "Hoje eu quero estar magro, vestir as roupas que gosto. Acho até deselegante aquele corpo fortão que eu tinha. Não tenho mais vontade nenhuma", disse.

O sertanejo contou que os efeitos colaterais continuam presentes, mesmo anos depois. "Pago muito caro até hoje pelos anabolizantes que usei e que ainda correm um pouco na minha veia. Me arrependo por que me levou para um lixo espiritual. Hoje dou muito mais valor à minha religiosidade", declarou.

A mudança de hábitos também teve impacto na aparência. Ele perdeu cabelo e precisou recorrer a um implante capilar em março deste ano. A voz, ponto central de sua carreira, também sofreu no período em que buscava ganhar massa muscular a qualquer custo. "Não vivo só da música, tenho outros negócios. Mas tudo existe por causa dela, da minha voz. É importante preservá-la", afirmou.

