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Duolingo anuncia a 'morte' de Duo, coruja mascote do aplicativo

Ação faz parte da mais recente campanha de marketing da empresa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 12:13

Duolingo anuncia a 'morte' de Duo, coruja mascote do aplicativo
Duolingo anuncia a 'morte' de Duo, coruja mascote do aplicativo Crédito: Reprodução Instagram @duolingobrasil
O Duolingo anunciou, nesta terça-feira (11), a "morte" do mascote Duo, a coruja verde conhecida por protagonizar as campanhas publicitárias do aplicativo de idiomas.
Em um comunicado nas redes sociais, o Duolingo informou que "as autoridades estão investigando a causa da morte e estamos cooperando inteiramente". O aplicativo ainda brincou, sugerindo que a coruja provavelmente morreu "esperando você fazer uma aula". A ação de marketing rapidamente viralizou nas redes sociais.
O post da empresa no X (antigo Twitter) tratou a perda com ironia: "É com o coração pesado que informamos que Duo, conhecida formalmente como a Coruja do Duolingo, morreu. As autoridades estão investigando, e estamos cooperando. Para falar a verdade, ela provavelmente morreu esperando você fazer sua lição, mas o que a gente sabe...", começou o comunicado.
A nota continua: "Estamos cientes de que ela tinha muitos inimigos, mas pedimos que evitem compartilhar nos comentários o quanto vocês a odiavam. Se, ainda assim, quiserem falar, pedimos que incluam seu número de cartão de crédito para que possamos fazer uma assinatura do Duolingo Max em memória de Duo. Pedimos também que respeitem a privacidade de Dua Lipa neste momento."
Duo se tornou um ícone da Geração Z, consolidando-se no TikTok, onde possui 14,5 milhões de seguidores em seu perfil americano e 7,4 milhões no brasileiro. A coruja já apareceu em turnês de Charli XCX e Troye Sivan e chegou a "perseguir" a cantora Dua Lipa nas redes sociais.
A empresa também dá a entender que este não é o fim da história de Duo. "Não conhecemos nenhuma coruja tão dedicada quanto Duo, que simplesmente cairia morta sem uma boa história", continuou o representante. "Fiquem de olho em nossos canais sociais enquanto descobrimos a verdade chocante (e possivelmente absurda) por trás de sua morte prematura."

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