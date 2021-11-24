Dulce María tem identidade revelada em 'The Masked Singer México'

Dulce Maria durante o 'The Masked Singer México' Foto: Twitter/ @eslamascara Crédito: Twitter/ @dulcemaria

Assim como no Brasil, o reality show The Masked Singer está fazendo sucesso no México. Neste domingo, 21, foi revelado que Dulce María era uma das participantes.

Desde a estreia, a personagem Leona repercutiu muito nas redes sociais e diversos fãs apontavam a ex-integrante do RBD como a personalidade por trás da máscara.

Mesmo com muitas suspeitas, Leona conseguiu chegar até a quarta semana da competição. No entanto, neste domingo, depois que a artista cantou No Querías Lastimarme, de Gloria Trevi, ela acabou sendo identificada pelos jurados.

.@DulceMaria nos hizo muy felices en la melena de Leona y además de emocionarse por mostrar su verdadera identidad, también nos cuenta cómo fue la selección de sus canciones y mostrarse vulnerable ??

¿#QuiénEsLaMáscara? #LeonaEs pic.twitter.com/dXyvuXOZ8E — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) November 23, 2021

Dulce María foi a 12ª eliminada da competição e restam apenas 6 competidores no programa. Após sua eliminação, Dulce usou as redes sociais do programa para agradecer toda a equipe da disputa.

"Obrigada, ‘¿Quién es la Máscara?’ e meus queridos [jurados] Yuri, Carlos Rivera, Mónica Huarte e meu Juanpa Zurita por tantos gritos e palavras tão lindas!! Foi um grande desafio estar dentro dessa máscara que pesava muito, mas foi lindo trazer a leona de volta à vida e dividir com vocês de coração", declarou.