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Televisão

TV Globo inaugura nova faixa de novelas com "O Cravo e a Rosa"

Espaço na grade, logo após o "Jornal Hoje", será ocupado por novelas que fizeram sucesso nos horários das 18h e 19h. Anúncio foi feito durante o "Encontro com Fátima"
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:56

Adriana Esteves e Eduardo Moscovis em
Adriana Esteves e Eduardo Moscovis em "O Cravo e a Rosa" Crédito: Nelson Di Rago/Globo
A TV Globo anunciou mudanças em sua grade vespertina. A emissora vai incluir mais um horário de novelas em sua programação. A estreia acontece no dia 6 de dezembro, com a exibição de "O Cravo e a Rosa". O anúncio foi feito por Fátima Bernardes durante o "Encontro" desta quarta-feira (24).
"A Globo vai estrear um novo horário de novelas, logo após o Jornal Hoje. Essa faixa vai ser reservada para produções que foram sucesso de público com tramas clássicas dos horários das seis e das sete", disse a apresentadora.
"O Cravo e a Rosa", um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, entra na grade por volta das 14h40 em episódios especiais de meia hora. O Vale a Pena Ver de Novo continua na grade.
Após a edição especial, será exibida a Sessão da Tarde e, na sequência, "O Clone" continua sendo exibido no Vale a Pena Ver de Novo.
"Eu acho que 'O Cravo e a Rosa' entra como entretenimento de uma atualidade altíssima. O caso do personagem da Adriana (Esteves), a Catarina, ela representa uma luta pelo posicionamento feminino, pela postura, pelo espaço, pelo equilíbrio. E é muito bacana porque ela não perde a feminilidade dela lutando e brigando por isso", destacou Eduardo Moscovis, durante participação no programa após o anúncio da nova grade.

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