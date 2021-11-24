TV Globo inaugura nova faixa de novelas com "O Cravo e a Rosa"

Adriana Esteves e Eduardo Moscovis em "O Cravo e a Rosa" Crédito: Nelson Di Rago/Globo

A TV Globo anunciou mudanças em sua grade vespertina. A emissora vai incluir mais um horário de novelas em sua programação. A estreia acontece no dia 6 de dezembro, com a exibição de "O Cravo e a Rosa". O anúncio foi feito por Fátima Bernardes durante o "Encontro" desta quarta-feira (24).

"A Globo vai estrear um novo horário de novelas, logo após o Jornal Hoje. Essa faixa vai ser reservada para produções que foram sucesso de público com tramas clássicas dos horários das seis e das sete", disse a apresentadora.

Segura essa novidade na minha programação, meus favinhos de mel! #OCravoEARosa pic.twitter.com/3iSeb2XvhF — TV Globo (@tvglobo) November 24, 2021

"O Cravo e a Rosa", um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, entra na grade por volta das 14h40 em episódios especiais de meia hora. O Vale a Pena Ver de Novo continua na grade.

Após a edição especial, será exibida a Sessão da Tarde e, na sequência, "O Clone" continua sendo exibido no Vale a Pena Ver de Novo.