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Após acidente aquático

Thiago Costa passa por nova cirurgia e recebe transfusão de sangue

O músico sofreu um acidente aquático em Belém, no dia 11 de novembro, e continua internado com quadro de saúde estável
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 09:46

O sertanejo Thiago Costa passou por uma cirurgia nesta sexta (12) após um acidente
O sertanejo Thiago Costa Crédito: Reprodução/ Instagram @thiagocostaoficial
O cantor Thiago Costa, 36, passou por nova cirurgia na perna direita e recebeu transfusão de sangue, nesta terça-feira (23), segundo comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do ator. O músico sofreu um acidente aquático em Belém, no dia 11 de novembro, e continua internado com quadro de saúde estável.
Segundo a assessoria de Costa, ele está consciente e segue em observação pós-cirúrgica no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, no Pará, mas sem previsão de alta. "O artista apresentou alterações em exames laboratoriais e vem sendo acompanhado pela equipe médica."
No dia 16 de novembro, Costa fez uma cirurgia no braço e recebeu transfusão de sangue. A equipe do artista pediu doações de sangue para o Hemopa (Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará), que devem ser feitas para Thiago Costa da Silva.
Costa sofreu um acidente aquático em Belém, no dia 11 de novembro. Ele estava em uma moto aquática que foi atingida por uma lancha no furo do rio Maguari. Outra pessoa, que não teve o nome divulgado, também foi socorrida pelos bombeiros no acidente.
Após o acidente, foram cancelados os shows do cantor em novembro. "Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso Thiago Costa", disse na época a assessoria.

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