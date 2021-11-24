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Jared Leto diz que costuma fazer refeições pelado

Ao programa de Ellen DeGeneres, ator afirma que vendia maconha no cinema quando criança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:04

Jared Leto diz faz refeições pelado
Jared Leto diz faz refeições pelado Crédito: Reuters/Folhapress
Em entrevista ao programa The Ellen DeGeneres Show nesta semana, Jared Leto, 49, disse que costuma fazer suas refeições pelado. O ator falou sobre o assunto durante um quadro da atração, em que ele deveria listar três coisas que faz sem roupas, além de tomar banho.
"Eu como pelado frequentemente", respondeu ele, segundo o Daily Mail. As outras duas ações listadas por ele foram dormir e fazer sexo.
O ator, que está divulgando o filme "Casa Gucci", fez outras revelações curiosas em sua participação no programa. Ele disse que mantém uma guilhotina em sua casa, mas acrescentou que não iria "entrar em detalhes sobre o assunto".
Também afirmou que, quando era criança, trabalhava em um cinema e foi demitido por vender maconha. "Eu era apenas um empresário", brincou ele. "Você estava tentando vender pipoca e maconha ao mesmo tempo, o que há de errado nisso?", ironizou Ellen.
"Eles vão bem juntos", respondeu o ator, que acrescentou: "Alguns dizem."

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