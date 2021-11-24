Jared Leto diz que costuma fazer refeições pelado

Jared Leto diz faz refeições pelado Crédito: Reuters/Folhapress

Em entrevista ao programa The Ellen DeGeneres Show nesta semana, Jared Leto, 49, disse que costuma fazer suas refeições pelado. O ator falou sobre o assunto durante um quadro da atração, em que ele deveria listar três coisas que faz sem roupas, além de tomar banho.

"Eu como pelado frequentemente", respondeu ele, segundo o Daily Mail. As outras duas ações listadas por ele foram dormir e fazer sexo.

O ator, que está divulgando o filme "Casa Gucci", fez outras revelações curiosas em sua participação no programa. Ele disse que mantém uma guilhotina em sua casa, mas acrescentou que não iria "entrar em detalhes sobre o assunto".

Também afirmou que, quando era criança, trabalhava em um cinema e foi demitido por vender maconha. "Eu era apenas um empresário", brincou ele. "Você estava tentando vender pipoca e maconha ao mesmo tempo, o que há de errado nisso?", ironizou Ellen.