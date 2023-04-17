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Douglas Souza pede namorado em casamento: "Te amo infinito"

Jogador de vôlei compartilhou com os seguidores o momento ao lado do namorado, Gabi Campos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 14:55

Douglas Souza compartilha fotos do pedido de casamento: 'Te amo infinito'
Douglas Souza compartilha fotos do pedido de casamento: 'Te amo infinito' Crédito: Instagram@douglassouza
O jogador de vôlei Douglas Souza pediu seu namorado, o streamer Gabi Campos, em casamento no último domingo, 16. No seu perfil do Instagram, o atleta compartilhou a novidade juntamente com uma declaração.
"Foi o 'sim' mais lindo e importante da minha vida! Assim como eu te digo todos os dias. Te amo infinito!", escreveu na legenda das fotos onde aparece de mãos dadas com o parceiro mostrando a aliança de compromisso.
O rapaz também deixou uma declaração apaixonado. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou noivo. Eu te amo muito, você é o amor da minha vida e quero passar o resto da minha vida do seu lado", escreveu.
Nos stories o ex-participante do Dança dos Famosos contou como foi planejado o pedido, que teve alguns percalços, mas no final, "deu tudo certo", contou.

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