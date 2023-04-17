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Viih Tube conta que Lua teve de passar por cirurgia durante a primeira semana de vida

Bebê realizou uma frenectomia, procedimento feito na língua; teste que detecta ‘freio’ no órgão é alvo de discordâncias entre a comunidade médica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 11:30

Viih Tube posta foto já no fim da gestação, nas redes sociais
Viih Tube posta foto já no fim da gestação, nas redes sociais Crédito: Instagram/viihtube
A influenciadora Viih Tube contou que a filha Lua teve de passar por uma cirurgia durante a primeira semana de vida. A bebê fez uma frenectomia, procedimento que consiste no corte da membrana debaixo da língua, que facilita a amamentação.
"A Lua nasceu com um 'freio' na língua, ela vez a frenectomia, mas, antes de fazer a frenectomia, ela mamou. Fez bolha de sucção, fez várias coisas. E eu saber que estava errado facilitou muito", descreveu a influenciadora nas redes sociais.
A avaliação do "freio" na língua dos bebês passou a ser obrigatória em 2014 com a criação da Lei nº 13.002, que impôs a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, ou o Teste da Linguinha.
No portal do Ministério da Saúde, é descrito que o exame permite detectar se uma possível alteração na língua afetará diretamente "na qualidade da amamentação do bebê e no desenvolvimento da fala, mastigação, deglutição e higiene oral". Segundo a instituição, o Teste da Linguinha visa evitar o desmame precoce.
O teste, porém, é alvo de discordâncias entre a comunidade médica. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), entrou com um pedido de revogação da lei em 2019, argumentando que a decisão foi publicada "sem consulta prévia às entidades envolvidas com esse aspecto da saúde da criança, sobretudo a Sociedade Brasileira de Pediatria".
De acordo com a SBP, o Teste da Linguinha ocasiona intervenções cirúrgicas desnecessárias e dificulta a identificação de casos mais graves. "Qualquer ação que proteja e promova o aleitamento materno deve ser estimulada, mas com critério e análise adequados, para que traga benefícios ao binômio mãe-bebê", escreveu a instituição.

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