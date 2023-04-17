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Veja o resumo

'BBB 23': Rivalidade entre Ricardo e Amanda marca madrugada pós eliminação de Sarah

Larissa ainda desabafou que sente receio de ser a próxima eliminada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 11:19

Rivalidade entre Ricardo e Amanda marca madrugada no BBB23
Rivalidade entre Ricardo e Amanda marca madrugada no BBB23 Crédito: Reprodução de vídeo/ Globo
A madrugada no Big Brother Brasil 23 foi marcada pelos desdobramentos da eliminação de Sarah Aline. Após a saída da sister, as participantes do quarto deserto comemoraram a permanência do grupo no jogo.
Além disso, o líder Ricardo e Amanada tiveram um conflito envolvendo estratégias de voto e Larissa desabafou que teme ser a próxima a sair da competição.
Veja tudo que aconteceu na madrugada pós eliminação:

SISTERS DO DESERTO COMEMORAM

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa celebraram o fato de terem eliminado cinco rivais nas últimas cinco semanas. No Quarto Fundo do Mar, a comemoração continuou: as sisters pularam nas camas e gritaram para agradecer o público.
"Eu juro que estou começando a acreditar que tem uma galera torcendo por nós quatro. [...] Conseguimos tirar cinco pessoas do lado de lá [Quarto Fundo do Mar]", disse Bruna.

RICARDO X AMANDA

Líder da semana, Ricardo indicou Amanda para o paredão. No seu quarto, ele observava as rivais conversando e criticou o fato de Amanda estar dormindo naquele momento.
"Esse é o perfil de jogador que o Brasil quer? Me desculpe, mas se existir um Top 3 só com elas [Quarto Deserto], eu entrei na edição errada", refletiu.
Quando ele foi para o quarto fundo do mar, Amanda decidiu tirar satisfação sobre o voto. "Eu tenho os meus posicionamentos, sempre me posicionava. Não foi à toa que me posicionei a favor de você muitas vezes", disse a sister.
Ricardo respondeu: "Quando eu trouxe que você não era ouvida, você não era mesmo ouvida. E sobre votação, eu lembro que você discordava da galera. Teve uma vez que você me perguntou como poderia fazer para mudar isso".

LARISSA E O MEDO DO PAREDÃO

Depois de comemorar a permanência das aliadas no programa, Larissa desabafou sobre sua insegurança. A sister, que disputa a berlinda com Domitila e Amanda, teme ser a próxima eliminada do reality show.
"Me dá muito receio porque querendo ou não são duas pessoas que, desde que eu entrei, falei que acreditava que tinham muito potencial. Estou falando do meu coração", disse.

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