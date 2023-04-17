'BBB 23': Rivalidade entre Ricardo e Amanda marca madrugada pós eliminação de Sarah

Rivalidade entre Ricardo e Amanda marca madrugada no BBB23 Crédito: Reprodução de vídeo/ Globo

A madrugada no Big Brother Brasil 23 foi marcada pelos desdobramentos da eliminação de Sarah Aline. Após a saída da sister, as participantes do quarto deserto comemoraram a permanência do grupo no jogo.

Além disso, o líder Ricardo e Amanada tiveram um conflito envolvendo estratégias de voto e Larissa desabafou que teme ser a próxima a sair da competição.

Veja tudo que aconteceu na madrugada pós eliminação:

SISTERS DO DESERTO COMEMORAM

Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa celebraram o fato de terem eliminado cinco rivais nas últimas cinco semanas. No Quarto Fundo do Mar, a comemoração continuou: as sisters pularam nas camas e gritaram para agradecer o público.

"Eu juro que estou começando a acreditar que tem uma galera torcendo por nós quatro. [...] Conseguimos tirar cinco pessoas do lado de lá [Quarto Fundo do Mar]", disse Bruna.

RICARDO X AMANDA

Líder da semana, Ricardo indicou Amanda para o paredão. No seu quarto, ele observava as rivais conversando e criticou o fato de Amanda estar dormindo naquele momento.

"Esse é o perfil de jogador que o Brasil quer? Me desculpe, mas se existir um Top 3 só com elas [Quarto Deserto], eu entrei na edição errada", refletiu.

Quando ele foi para o quarto fundo do mar, Amanda decidiu tirar satisfação sobre o voto. "Eu tenho os meus posicionamentos, sempre me posicionava. Não foi à toa que me posicionei a favor de você muitas vezes", disse a sister.

Ricardo respondeu: "Quando eu trouxe que você não era ouvida, você não era mesmo ouvida. E sobre votação, eu lembro que você discordava da galera. Teve uma vez que você me perguntou como poderia fazer para mudar isso".

LARISSA E O MEDO DO PAREDÃO

Depois de comemorar a permanência das aliadas no programa, Larissa desabafou sobre sua insegurança. A sister, que disputa a berlinda com Domitila e Amanda, teme ser a próxima eliminada do reality show.