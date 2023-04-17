Camila Cabello e Shawn Mendes são vistos se beijando e acendem rumores de retorno Crédito: Marcelo Fonseca/Reuters/Folhapress

A cantora Camila Cabello e o também cantor Shawn Mendes acenderam rumores de um possível retorno após terem sido vistos se beijando durante o festival Coachella na sexta-feira, 15. Em vídeos que circulam nas redes sociais, publicados pelo site TMZ, Camila e Shawn são vistos conversando, se beijando e dançando.

O registro vem um ano depois do término dos dois. Eles anunciaram o fim do namoro após dois anos juntos em 2021, mas disseram que continuariam sendo melhores amigos.

À época, eles publicaram o mesmo recado nos stories do Instagram, afirmando: "Nós decidimos terminar nosso relacionamento romântico, mas nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca."

Depois do término, a cantora viveu um breve romance com Austin Kevitch, fundador de um aplicativo de namoro.

Rumores de novos relacionamentos de Shawn também começaram a surgir. O último envolveu a também artista Sabrina Carpenter.

Até o momento, nenhum dos dois confirmou o retorno através das redes sociais.