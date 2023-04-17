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Camila Cabello e Shawn Mendes são vistos se beijando e acendem rumores de retorno

Registro foi feito um ano após o término dos dois; até o momento, os artistas não confirmaram que reataram o namoro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 11:13

Camila Cabello e Shawn Mendes são vistos se beijando e acendem rumores de retorno
Camila Cabello e Shawn Mendes são vistos se beijando e acendem rumores de retorno Crédito: Marcelo Fonseca/Reuters/Folhapress
A cantora Camila Cabello e o também cantor Shawn Mendes acenderam rumores de um possível retorno após terem sido vistos se beijando durante o festival Coachella na sexta-feira, 15. Em vídeos que circulam nas redes sociais, publicados pelo site TMZ, Camila e Shawn são vistos conversando, se beijando e dançando.
O registro vem um ano depois do término dos dois. Eles anunciaram o fim do namoro após dois anos juntos em 2021, mas disseram que continuariam sendo melhores amigos.
À época, eles publicaram o mesmo recado nos stories do Instagram, afirmando: "Nós decidimos terminar nosso relacionamento romântico, mas nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca."
Depois do término, a cantora viveu um breve romance com Austin Kevitch, fundador de um aplicativo de namoro.
Rumores de novos relacionamentos de Shawn também começaram a surgir. O último envolveu a também artista Sabrina Carpenter.
Até o momento, nenhum dos dois confirmou o retorno através das redes sociais.

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