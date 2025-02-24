Diogo, Vilma e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

Diogo, Vitória e Vilma estão no Paredão do BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/ TV Globo

O BBB 25 definiu na noite deste domingo, 23, os participantes que estão no Paredão Triplo desta semana: Diogo, Vilma e Vitória Strada. Camilla chegou a ser a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar ao vencer a Prova Bate-Volta. Thamiris, que estava na berlinda por conta do Big Fone, se salvou por conta do Poder Curinga de Camilla. Confira detalhes da formação abaixo.

Dinâmica do Paredão

- Diogo e Thamiris estavam na berlinda como consequência do Big Fone.

- Camilla, que tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, poderia tirar um participante do Big Fone para colocar outro. Ela tirou Thamiris e indicou Vilma.

- O Anjo, Guilherme, imunizou Delma.

- O líder João Pedro indicou Vitória Strada ao Paredão.

- A pessoa mais votada pela casa, Camilla, foi indicada ao Paredão.

- Prova Bate-Volta foi disputada por Diogo, Vilma e Camilla, que venceu e se livrou.

Os mais votados pela casa

- 7 votos - Camilla- 4 votos - Maike- 3 votos - Renata- 2 votos - Aline

Quem votou em quem no Paredão deste domingo