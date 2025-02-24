Diogo, Vilma e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

O BBB 25 definiu na noite deste domingo, 23, os participantes que estão no Paredão Triplo desta semana: Diogo, Vilma e Vitória Strada. Camilla chegou a ser a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar ao vencer a Prova Bate-Volta. Thamiris, que estava na berlinda por conta do Big Fone, se salvou por conta do Poder Curinga de Camilla. Confira detalhes da formação abaixo.
Dinâmica do Paredão
- Diogo e Thamiris estavam na berlinda como consequência do Big Fone.
- Camilla, que tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, poderia tirar um participante do Big Fone para colocar outro. Ela tirou Thamiris e indicou Vilma.
- O Anjo, Guilherme, imunizou Delma.
- O líder João Pedro indicou Vitória Strada ao Paredão.
- A pessoa mais votada pela casa, Camilla, foi indicada ao Paredão.
- Prova Bate-Volta foi disputada por Diogo, Vilma e Camilla, que venceu e se livrou.
Os mais votados pela casa
- 7 votos - Camilla- 4 votos - Maike- 3 votos - Renata- 2 votos - Aline
Quem votou em quem no Paredão deste domingo
- Delma votou em Camilla.- Maike votou em Aline.- Gracyanne votou em Renata.- Guilherme votou em Camilla.- Renata votou em Camilla.- Eva votou em Camilla.- João Gabriel votou em Aline.- Vilma votou em Camilla.- Vitória Strada votou em Maike.- Diogo votou em Camilla.- Daniele Hypólito votou em Maike.- Aline votou em Maike.- Camilla votou em Renata.- Diego Hypólito votou em Camilla.- Vinícius votou em Maike.- Thamiris votou em Renata.