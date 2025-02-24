Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 25

Diogo, Vilma e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

Camilla foi a mais votada pela casa, mas se salvou graças à Prova Bate-Volta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 08:52

Diogo, Vitória e Vilma estão no Paredão do BBB 25
Diogo, Vitória e Vilma estão no Paredão do BBB 25 Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/ TV Globo
O BBB 25 definiu na noite deste domingo, 23, os participantes que estão no Paredão Triplo desta semana: Diogo, Vilma e Vitória Strada. Camilla chegou a ser a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar ao vencer a Prova Bate-Volta. Thamiris, que estava na berlinda por conta do Big Fone, se salvou por conta do Poder Curinga de Camilla. Confira detalhes da formação abaixo.

Dinâmica do Paredão

- Diogo e Thamiris estavam na berlinda como consequência do Big Fone.
- Camilla, que tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, poderia tirar um participante do Big Fone para colocar outro. Ela tirou Thamiris e indicou Vilma.
- O Anjo, Guilherme, imunizou Delma.
- O líder João Pedro indicou Vitória Strada ao Paredão.
- A pessoa mais votada pela casa, Camilla, foi indicada ao Paredão.
- Prova Bate-Volta foi disputada por Diogo, Vilma e Camilla, que venceu e se livrou.

Os mais votados pela casa

- 7 votos - Camilla- 4 votos - Maike- 3 votos - Renata- 2 votos - Aline

Quem votou em quem no Paredão deste domingo

- Delma votou em Camilla.- Maike votou em Aline.- Gracyanne votou em Renata.- Guilherme votou em Camilla.- Renata votou em Camilla.- Eva votou em Camilla.- João Gabriel votou em Aline.- Vilma votou em Camilla.- Vitória Strada votou em Maike.- Diogo votou em Camilla.- Daniele Hypólito votou em Maike.- Aline votou em Maike.- Camilla votou em Renata.- Diego Hypólito votou em Camilla.- Vinícius votou em Maike.- Thamiris votou em Renata.

Veja Também

'BBB 25': João Gabriel sugere que João Pedro indique Camilla ao paredão

No 'BBB 25', Joselma surpreende ao revelar desejo de tatuar escorpião na virilha: 'Bem grandão'

BBB 25: 7 curiosidades sobre as bailarinas Eva e Renata

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados