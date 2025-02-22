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  • No 'BBB 25', Joselma surpreende ao revelar desejo de tatuar escorpião na virilha: 'Bem grandão'
Inusitado!

No 'BBB 25', Joselma surpreende ao revelar desejo de tatuar escorpião na virilha: 'Bem grandão'

Durante conversa descontraída na piscina, Joselma ainda explicou o motivo de querer fazer a tatuagem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 09:55

No 'BBB 25', Joselma revela desejo de tatuar escorpião na virilha
Joselma quer tatuar a virilha Crédito: Reprodução/Globoplay
Em um bate-papo descontraído na piscina do BBB 25, na tarde desta sexta-feira, 21, Joselma surpreendeu os colegas ao revelar seu desejo de tatuar um escorpião em uma região inusitada do corpo, a virilha. "Queria fazer um bem grandão", contou aos participantes enquanto apontava para o local.
A conversa começou com Camilla e Vinícius relembrando experiências com queimaduras e tatuagens. Em meio ao papo, Joselma mencionou que sua amiga possui uma tatuagem de escorpião extensa, que cobre boa parte do corpo. "Ela tem daqui todinha, assim. O rabo vem até aqui. Eu quero fazer um igualzinho, bem grandão", disse, animada.
Camilla, surpresa, reagiu imediatamente. "Deve doer tanto na periquita, cara", comentou. Joselma, no entanto, rebateu, afirmando que a dor intensa ocorre em áreas com osso. "Dói não, porque é carne. Dói no osso", explicou, destacando que sua dor mais incômoda foi no pé, onde não conseguiu finalizar a tatuagem.
Ela contou que não teve coragem de terminar a tatuagem em questão. Segundo ela, o desconforto durante o procedimento a impediu de concluir o desenho.

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