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Dia do esportista: André Martinelli fala sobre a importância do esporte em sua vida

“Por volta de uns 4 anos, minha mãe me botou na natação, para aprender a nadar. Claro que tinha o objetivo de praticar esportes, mas, também, a segurança. Tanto que até hoje sigo treinando”, contou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 16:19

O capixaba e ex-BBB André Martinelli
O capixaba e ex-BBB André Martinelli Crédito: Arquivo Pessoal
Quando se fala em saúde, André Martinelli gabarita os requisitos em cuidados com o corpo. Amante de esportes desde a infância, o capixaba é amante da corrida, tendo já participado de competições importantes como a Meia Maratona do Rio. Ele explica que sua mãe foi uma grande incentivadora no início de tudo.
“Por volta de uns 4 anos, minha mãe me botou na natação, para aprender a nadar. Claro que tinha o objetivo de praticar esportes, mas, também, a segurança. Tanto que até hoje sigo treinando”, contou.
Atualmente, o ex-participante do BBB 13 e No Limite realiza, além das já citadas, o mahamudra, futvôlei, surf e skate, porém seu foco maior são as maratonas. A prática ocorre seis vezes na semana, destinando um dia para o descano dos músculos e evitar lesões.
André fala sobre o quanto que as atividades foram essenciais para o desenvolvimento corporal e condicionamento. Inclusive, esse combo foi essencial no tratamento do hipotireodismo, doença que desregula a produção de hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina).
O capixaba e ex-BBB André Martinelli
O capixaba e ex-BBB André Martinelli Crédito: Arquivo Pessoal
“Como desde pequeno vivi os benefícios do esporte em minha vida, ao longo do tempo fui vendo como ferramenta de bem-estar mesmo. Quando descobri o hipotireoidismo, eu não conseguia fazer praticamente nada. Isso ocorreu por volta dos 25 anos. Decidi superar minha doença e a viver com ela de forma natural. As atividades foram fundamentais. Hoje faço reposição hormonal todos os dias para poder ter uma vida normal”.
Em seu Instagram, Martinelli compartilha sua rotina de exercícios e alimentação, e o que não faltam são comentários de internautas que o tem como fonte de inspiração na mudança de hábitos: “É muito gratificante ver as pessoas transformando o seu estilo de vida porque se inspiram em você. Esse tem sido o meu propósito”, detalhou.
Para ele, o foco, a resiliência e a determinação são essenciais em todo o processo. “Se decidirmos vencer e superar nossos desafios, já estamos há alguns passos para realmente realizarmos nossos objetivos. O querer é muito importante”, finalizou.

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