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Tragédia

Devinho Novaes e equipe sofrem acidente em Alagoas e saxofonista da banda morre

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 31, em São Sebastião, município de Alagoas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 17:07

O cantor Devinho Novaes e sua equipe sofreram um acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira, 31, em São Sebastião, município do sul do estado de Alagoas.
O acidente vitimou Cláudio Douglas dos Santos, conhecido como Jack Sax, o saxofonista da banda. Devinho usou os stories do Instagram para homenagear o colega.
"A dor de perder alguém é aquela que dói na alma, aquela que não passa, só é amenizada, mas sempre será lembrada. Não acredito ainda", escreveu o cantor ao postar uma foto de Jack em frente a um grafite de asas de anjo.
Devinho agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e disse que está bem. A avó do cantor, que também estava no ônibus, apareceu dizendo que está se sentindo melhor.
Ônibus em que o cantor Devinho Novaes e a equipe estavam tombou; Jack Sax, o saxofonista da banda, faleceu
Ônibus em que o cantor Devinho Novaes e a equipe estavam tombou; Jack Sax, o saxofonista da banda, faleceu Crédito: Reprodução/ Instagram @fc_embaixador_devinhonovaes
"Não está caindo a ficha ainda do que aconteceu, mas graças a Deus estamos bem. Como diz o ditado, a gente tem que agradecer a Deus por ter escapado dessa e, ao mesmo tempo, a gente tem que lamentar a perda de um ente querido", disse Devinho, emocionado.
O cantor ainda repostou uma publicação de um de seus fãs clubes com uma homenagem ao saxofonista.

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