Delegada que atendeu Ana Hickmann diz que vai intimar marido a depor e detalha denúncia

Apresentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa Crédito: Instagram/ @ahickmann

Delegada que atendeu Ana Hickmann, 42, durante a denúncia de violência doméstica no último sábado (10) em Itu, no interior de São Paulo, Márcia Pereira Cruz falou sobre a situação e afirmou que o laudo que indicará possíveis agressões sairá em até 20 dias.

Além disso, a policial afirmou que intimará Alexandre Correa, 51, marido da apresentadora da Record, a depor e dar sua versão do caso ainda nesta semana. Ele será investigado por agressão à mulher com base na Lei Maria da Penha.

"Nós temos 30 dias para concluir o inquérito, prorrogável por mais 30 se for necessário. Iremos intimar o suspeito nos próximos dias", afirmou a delegada em entrevista para a TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo.

Márcia também elogiou a atitude de Ana Hickmann em denunciar o que sofreu, mesmo com a grande exposição que terá por ser uma pessoa famosa. Para ela, a modelo será um exemplo para todas as mulheres.

"Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa", concluiu a delegada.

Ana Hickmann falou sobre o caso ao fim da edição desta segunda (13) no "Hoje em Dia", da Record. A ex-modelo agradeceu as manifestações de carinho, mas optou por não detalhar o que lhe aconteceu.

"Queria agradecer pelas mensagens. É um momento difícil para mim, para meu filho e para a minha família. Mas não estou pronta para falar a respeito. Assim que estiver, mais forte, trarei tudo o que está no meu coração", disse ela.

Correa em mensagem publicada no Instagram, admitiu uma discussão com ela, mas afirmou que foi um incidente isolado e sem consequências.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse.

"Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", comentou Correa.