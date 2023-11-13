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Violência

Delegada que atendeu Ana Hickmann diz que vai intimar marido a depor e detalha denúncia

Márcia Cruz diz que laudo do exame sobre possíveis agressões deverá sair até o fim do mês de novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 14:50

Apresentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa
Apresentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa Crédito: Instagram/ @ahickmann
Delegada que atendeu Ana Hickmann, 42, durante a denúncia de violência doméstica no último sábado (10) em Itu, no interior de São Paulo, Márcia Pereira Cruz falou sobre a situação e afirmou que o laudo que indicará possíveis agressões sairá em até 20 dias.
Além disso, a policial afirmou que intimará Alexandre Correa, 51, marido da apresentadora da Record, a depor e dar sua versão do caso ainda nesta semana. Ele será investigado por agressão à mulher com base na Lei Maria da Penha.
"Nós temos 30 dias para concluir o inquérito, prorrogável por mais 30 se for necessário. Iremos intimar o suspeito nos próximos dias", afirmou a delegada em entrevista para a TV Tem, afiliada da Globo no interior de São Paulo.
Márcia também elogiou a atitude de Ana Hickmann em denunciar o que sofreu, mesmo com a grande exposição que terá por ser uma pessoa famosa. Para ela, a modelo será um exemplo para todas as mulheres.
"Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa", concluiu a delegada.
Ana Hickmann falou sobre o caso ao fim da edição desta segunda (13) no "Hoje em Dia", da Record. A ex-modelo agradeceu as manifestações de carinho, mas optou por não detalhar o que lhe aconteceu.
"Queria agradecer pelas mensagens. É um momento difícil para mim, para meu filho e para a minha família. Mas não estou pronta para falar a respeito. Assim que estiver, mais forte, trarei tudo o que está no meu coração", disse ela.
Correa em mensagem publicada no Instagram, admitiu uma discussão com ela, mas afirmou que foi um incidente isolado e sem consequências.
"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse.
"Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", comentou Correa.
Conforme o relato contido no BO, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.

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