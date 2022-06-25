Datena vai disputar o Senado e filho Vicente pode entrar em seu lugar na Band

Vicente Datena deve substituir o pai à frente do programa "Brasil Urgente", da Band, quando José Luiz Datena se afastar do programa na próxima quarta-feira (29) para se dedicar à campanha para o Senado de São Paulo pelo PSC.

A informação foi sugerida pelo colunista Fefito, no site UOL. A Band, por sua vez, não confirma a decisão, dizendo que ela ainda não foi tomada.

Os jornalistas José Luiz Datena, à esq., e Vicente Datena, seu filho Crédito: Reprodução/Band

Vicente já apresentou o programa policial "Na Tela", na TV Goiânia, filial da Band. Hoje, o "Na Tela" foi extinto, e Vicente comandava a edição regional do "Brasil Urgente", além de já ter apresentado edições nacionais do programa no lugar do pai em alguns sábados do ano passado.

Antes, o jornalista teve um histórico de vício em drogas, que o próprio pai já comentou. "Graças a Deus, há mais de 20 anos o meu filho não usa drogas. Foi o maior presente da minha vida. A droga destrói a família. A gente nunca diz que está totalmente recuperado, sempre ficamos em alerta, mas tenho muito orgulho do meu filho, pela vitória pessoal. Hoje é um extraordinário pai de família e, se Deus quiser, será um bom apresentador também", disse ele em 2018.

Enquanto isso, Joel, o outro filho de Datena, apresenta os noticiários matutinos "Bora Brasil" e "Bora SP".