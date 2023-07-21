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Crise superada? Netflix ganha 6 milhões de novos assinantes após taxa do ponto extra

Gigante do streaming passou por crise em 2022, com queda no número de usuários
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 11:27

Netflix
Netflix Crédito: Shutterstock
A Netflix ganhou 5,9 milhões de novos assinantes no segundo trimestre de 2023, anunciou a empresa ontem após apresentar o balanço financeiro. O número parece indicar que a crise na Netflix foi superada - no mesmo trimestre de 2022, a companhia havia perdido 970 mil assinantes.
A gigante do streaming registrou US$ 8,2 bilhões em receita, e lucro líquido de US$ 1,5 bilhões. Além disso, o serviço totalizou 238,4 milhões de assinantes pagos, ante os 232,5 milhões do primeiro semestre.
O bom resultado é atribuído à expansão da "taxa do ponto extra", novo modelo em que a Netflix cobra um valor adicional de perfis que compartilham uma mesma conta, mas não são de uma mesmo lar. No Brasil, a novidade chegou em 23 de maio, com cada pessoa excedente custando R$ 12,90 adicionais.
"Em maio, lançamos com sucesso o compartilhamento pago em mais de 100 países, representando mais de 80% da nossa base de receita", declarou a Netflix a investidores após apresentar os números do balanço. Agora, diz a empresa, os territórios restantes onde o serviço está presente devem receber o recurso, como Croácia, Quênia, Indonésia e Índia.
Além disso, o resultado do trimestre passado ganha impulso com a inclusão do lançamento de um novo plano de assinatura com publicidade. Por R$ 18,90 mensais, o assinante possui uma opção de plano mais barata, mas com a inclusão de anúncios no meio da programação, o que engorda a receita da empresa.
Ontem, pouco antes de apresentar o balanço, a Netflix eliminou o plano básico sem anúncios nos Estados Unidos e Reino Unido, dois dos principais mercados para a empresa.
Atualmente, a mensalidade da Netflix no Brasil custa entre R$ 18,90 e R$ 55,90, a depender do plano.
Ações caem após resultado
Após o resultado, no entanto, as ações da Netflix caíram mais de 8% nesta quinta-feira, 20.
Segundo analistas do mercado, os resultados apresentados pela gigante do streaming decepcionaram o mercado ao não apresentar um caminho de estabilidade de aumento da receita para os próximos meses, cujas projeções para o restante de 2023 ficaram abaixo das expectativas.
Em resposta a investidores, o chefe financeiro da Netflix, Spencer Neumann, afirma que a empresa foca em construir volume de base de assinantes e anunciantes neste ano, e não aumentar em aumentar preços.
"A maior parte do crescimento de nossa receita este ano é proveniente do crescimento do volume por meio de novas assinaturas pagas, e isso é amplamente impulsionado pelo lançamento de nosso compartilhamento pago", disse Neumann. "Essa é a nosso principal motor de receita este ano, e esperamos que esse impacto se desenvolva ao longo de vários trimestres."

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