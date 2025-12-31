Editorias do Site
Costanza Pascolato tem apartamento invadido e joias roubadas em SP

A consultora de moda foi vítima de furto em seu apartamento em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:59

Costanza Pascolato
A vítima relatou à polícia que um homem entrou no imóvel, levou joias e dinheiro que estavam em um cofre e fugiu Crédito: Reprodução @Costanzapascolato2g

A consultora de moda Costanza Pascolato foi vítima de furto em seu apartamento em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista.

O caso aconteceu na última segunda-feira (29). A vítima relatou à polícia que um homem entrou no imóvel, levou joias e dinheiro que estavam em um cofre e fugiu.

A Secretaria de Segurança Pública informou ao F5, via assessoria de imprensa, que o caso foi registrado como furto no 78° DP (Jardins). A perícia foi acionada.

"A Polícia Civil investiga um furto de residência ocorrido na manhã de segunda-feira (29), na rua Sergipe, região central da capital. Policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados para atender a ocorrência", afirmou o órgão.

Costanza Pascolato tem 86 anos e é empresária e consultora de moda.

