Conheça 10 reality shows que exploram novas formas de amar

Confira produções que mostram que o amor pode ser livre, múltiplo, maduro e fora dos padrões tradicionais

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 13:30

10 reality shows que exploram novas formas de amar Crédito: Rogerio Miranda; Julia Mataruna/Netflix; Maurício Fida; Reprodução GNTlgo / Globo

O amor, cada vez mais plural, vem ganhando novas representações na cultura popular, e os reality shows têm acompanhado essa transformação. Se antes a televisão se limitava a histórias de casais heteronormativos em busca do “felizes para sempre”, hoje o público encontra nas telas experiências afetivas que desafiam convenções, ampliam perspectivas e celebram diferentes maneiras de se relacionar.

De relações não-monogâmicas a amores maduros, os reality shows a seguir convidam o espectador a repensar o que é o amor, o desejo e a convivência no mundo contemporâneo.

1. Casamento às Cegas (Netflix)

Camila Queiroz e Klebber Toledo comandam Casamento às Cegas Crédito: Julia Mataruna/Netflix

Participantes se conhecem sem se ver, baseando suas escolhas apenas na conexão emocional. O formato provoca a reflexão: o amor depende mesmo da aparência?

2. Ilha da Tentação (Prime Video)

Casais testam os limites da confiança e da fidelidade em meio a seduções e dilemas. O reality levanta questões sobre desejo, lealdade e a fragilidade das relações monogâmicas.

3. Terceira Metade (Globoplay)

‘Terceira Metade’, novo reality Original Globoplay Crédito: Maurício Fidalgo / Globo

Com Déborah Secco, a atração convida casais a abrirem suas relações e explorarem o universo dos trisal. Um mergulho nos limites da fidelidade e da cumplicidade no amor moderno.

4. Rio Shore (Paramount+)

Inspirado em Jersey Shore, o reality reúne jovens em uma casa no Rio de Janeiro, explorando festas, afetos e conflitos em um retrato de relações fluidas e sem rótulos.

5. Minha Mãe com Seu Pai (Globoplay)

Com apresentação de Sabrina Sato, o programa promove encontros entre pessoas maduras, enquanto seus filhos acompanham e opinam sobre o processo. Um lembrete de que o amor e o desejo não têm idade.

6. Poliamor: A Próxima Esposa (HBO Max)

Acompanhando famílias polígamas, o programa mostra como o amor pode ser compartilhado de forma ética, transparente e consensual, entre desafios e cumplicidade.

7. Let Love (Netflix)

Sabrina Sato e João Vicente apresentam "Let Love" Crédito: Rogerio Miranda

Produção que acompanha casais e solteiros em busca de novas conexões emocionais e sexuais. O foco está nas diferentes formas de amar, inclusive nas que fogem das convenções.

8. Polyamory: Married & Dating (Showtime)

Série documental que mostra o cotidiano de casais e solteiros em relações poliamorosas. Entre acordos e vulnerabilidades, revela o lado real de quem vive o amor de forma ética e múltipla.

9. Couple to Throuple (Discovery+)

Participantes exploram a possibilidade de transformar uma relação de dois em uma de três. O programa traz à tona temas como confiança, comunicação e limites no poliamor.

10. Amores Livres (Canal GNT / Globoplay)

Série "Amores Livres" Crédito: Reprodução GNT

Produção brasileira que acompanha casais e trisal que vivem fora da monogamia tradicional. Com sensibilidade, mostra os desafios e descobertas de quem escolhe o amor livre e transparente.

Mais do que entretenimento, essas produções ajudam a compreender um movimento social em curso: o de uma geração mais aberta, curiosa e disposta a redefinir o que significa amar. Cada reality é um convite para olhar as relações sob novas lentes e reconhecer que o amor pode ter tantas formas quanto pessoas dispostas a vivê-lo.

