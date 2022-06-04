Compadre Washington tem prisão decretada por não pagar pensão ao filho

Compadre Washington estaria com a pensão atrasada Crédito: Reprodução @Compadrewashington

O cantor Compadre Washington, do É o Tchan, pode ser preso. O fato ocorre após adquirir uma dívida por não pagar pensão alimentícia a um dos seus dez filhos. A informação foi revelada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. De acordo com o jornalista, o pedido de prisão foi decretado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 23/5 e tem 30 dias para ser cumprido.

A dívida em questão já estaria na casa dos seis dígitos. Luiz Filipe tem 20 anos e cursa ensino superior em uma universidade privada, acumulando dívida de R$ 130 mil há dois anos. Essa não é a primeira vez que Compadre Washington atrasa o pagamento da pensão de Luiz.

A pensão de Luiz, segundo Leo Dias, está estimada em R$ 4.800 mensais. Em 2020, o vocalista já chegou a dever o total de R$ 55 mil, que só foram pagos em meio à pandemia.