Compadre Washington está na UTI após passar mal em cima de trio

Compadre Washington Crédito: Instagram/ @compadrewashington

O cantor Compadre Washington deu entrada em um hospital de Salvador na noite da última segunda-feira (26), por conta de uma crise hipertensiva. Segundo boletim médico, divulgado nesta terça-feira (27), o artista está clinicamente estável e com a pressão arterial controlada, mas seguirá em repouso na UTI, sem previsão de alta.

O boletim médico do Hospital Mater Dei e uma nota atualizando o estado de saúde foram publicados pela equipe do artista nas redes sociais, nesta terça (27). "Compadre Washington agradece a todos que estão torcendo pela sua plena recuperação e a todo atendimento e atenção que lhe foi disponibilizada no município de São Sebastião do Passé, tanto da prefeitura, quanto do corpo médico e de enfermagem", diz parte do comunicado.