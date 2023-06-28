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Saúde estável

Compadre Washington está na UTI após passar mal em cima de trio

Artista deu entrada em um hospital de Salvador, na segunda-feira (26); Artista segue em repouso na unidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 12:26

Compadre Washington
Compadre Washington Crédito: Instagram/ @compadrewashington
O cantor Compadre Washington deu entrada em um hospital de Salvador na noite da última segunda-feira (26), por conta de uma crise hipertensiva. Segundo boletim médico, divulgado nesta terça-feira (27), o artista está clinicamente estável e  com a pressão arterial controlada, mas seguirá em repouso na UTI, sem previsão de alta. 
O boletim médico do Hospital Mater Dei e uma nota atualizando o estado de saúde foram publicados pela equipe do artista nas redes sociais, nesta terça (27). "Compadre Washington agradece a todos que estão torcendo pela sua plena recuperação e a todo atendimento e atenção que lhe foi disponibilizada no município de São Sebastião do Passé, tanto da prefeitura, quanto do corpo médico e de enfermagem", diz parte do comunicado.
Compadre Washington precisou ser socorrido às pressas após se sentir mal em cima de um trio durante o arrastão dos ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na segunda (26). Depois receber os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Albino Leitão, o vocalista de "É o Tchan" foi transferido para o Hospital Mater Dei, onde segue sem previsão de receber alta.

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