Comentarista da GloboNews bebe cerveja ao vivo e surpreende apresentador: "Bebeu mesmo!"

Mauro Paulino na GloboNews: bebeu cerveja ao vivo no fim de telejornal Crédito: Reprodução/GloboNews

Em uma brincadeira de sexta-feira (4), o comentarista Mauro Paulino tomou cerveja ao vivo durante o programa Em Pauta, apresentado por Marcelo Cosme no horário nobre da GloboNews. O fato levou os colegas a gargalharem ao vivo e alarmou Cosme, que se surpreendeu com a ousadia. "Eita, ele tomou mesmo!", disse o apresentador.

Tudo ocorreu no final do programa, quando os créditos já começavam a subir. Cosme se despedia de Guga Chacra, Eliane Cantanhêde, Ariel Palacios e Demétrio Maglioli, que estavam na bancada. Quando chegou em Paulino, ele levantou a cerveja. Cosme desejou uma boa sexta para o colega, mas riu quando viu ele bebendo.

"Saúde, Mauro. Tomou mesmo, gente!", brincou. O fato causou comentários nas redes sociais. "Nem o âncora acreditou na cerveja tomada ao vivaço na GloboNews", disse Lu Pinheiro no Twitter.

“Tomou mesmo, gente!”



Nem o âncora acreditou na cerveja tomada ao vivaço na GloboNews 😅 pic.twitter.com/cpA71gVk95 — lupinheiro.bsky.social (@Lu_Pinheiro) August 5, 2023

"É o próximo nível do Bonner abrindo uma latinha durante a apuração", comentou Max Andrade, lembrando da brincadeira que William Bonner fez nas eleições ao abrir uma água em lata que as pessoas pensaram ser uma cerveja.