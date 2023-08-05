Comentarista da GloboNews bebe cerveja ao vivo e surpreende apresentador: "Bebeu mesmo!"

Em uma brincadeira de sexta-feira (4), o comentarista Mauro Paulino tomou cerveja ao vivo durante o programa Em Pauta, apresentado por Marcelo Cosme no horário nobre da GloboNews. O fato levou os colegas a gargalharem ao vivo e alarmou Cosme, que se surpreendeu com a ousadia. "Eita, ele tomou mesmo!", disse o apresentador.
Tudo ocorreu no final do programa, quando os créditos já começavam a subir. Cosme se despedia de Guga Chacra, Eliane Cantanhêde, Ariel Palacios e Demétrio Maglioli, que estavam na bancada. Quando chegou em Paulino, ele levantou a cerveja. Cosme desejou uma boa sexta para o colega, mas riu quando viu ele bebendo.
"Saúde, Mauro. Tomou mesmo, gente!", brincou. O fato causou comentários nas redes sociais. "Nem o âncora acreditou na cerveja tomada ao vivaço na GloboNews", disse Lu Pinheiro no Twitter.
"É o próximo nível do Bonner abrindo uma latinha durante a apuração", comentou Max Andrade, lembrando da brincadeira que William Bonner fez nas eleições ao abrir uma água em lata que as pessoas pensaram ser uma cerveja.
Mauro Paulino está no canal de notícias da Globo desde o ano passado. Ex-diretor do Datafolha, Paulino analisa pesquisas eleitorais e os bastidores políticos, principalmente durante o período eleitoral.