Com problemas na voz, Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes de subir ao palco

Lady Gaga usou as redes sociais na noite de quarta-feira (3) para avisar aos fãs de Miami que não cantaria mais no Kaseya Center.

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 09:42

Lady Gaga
Lady Gaga contou que sofria uma tensão vocal desde os ensaios de terça-feira, e que o quadro só piorou. Crédito: Reprodução @ladygaga

Lady Gaga usou as redes sociais na noite de quarta-feira (3) para avisar aos fãs de Miami que não cantaria mais no Kaseya Center. Isso aconteceu minutos antes de ela subir ao palco. A arena já estava lotada de gente.

Segundo a artista, o motivo foi algum dano na voz que a impossibilitaria de cantar. Ela contou que sofria uma tensão vocal desde os ensaios de terça-feira, e que o quadro só piorou.

Então, seus médicos indicaram que ela ficasse de repouso para não causar um transtorno ainda mais severo.

"Quero ser hardcore e me esforçar por vocês, mas não posso arriscar danos a longo prazo às minhas cordas vocais. É uma decisão difícil e agoniante", disse ela em trecho de comunicado.

Após pedir desculpas, disse que pretende remarcar a apresentação o quanto antes.

"Eu amo muito meus fãs, respeito vocês e espero que aceitem meu sincero pedido de desculpas", escreveu. Pela web, vídeos mostram as pessoas esvaziando a arena. Alguns choravam.

