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Com o jogo encaminhado no "BBB22", Tadeu Schmidt alerta: 'O aquecimento acabou'

Liderança e Anjo foram definidos nesta noite de sexta-feira (21)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 09:13

Tadeu Schimidt na casa BBB 22
Tadeu Schimidt na casa BBB 22 Crédito: Globo/Sergio Zalis
Após uma semana de calmaria no Big Brother Brasil 2022 (Globo), o jogo está encaminhado para a formação do primeiro paredão da edição, e nesta sexta-feira (21) o apresentador Tadeu Schmidt, 47, fez questão lembrar os participantes.
Ao fim da disputa de sorte -que deu a primeira liderança a Douglas Silva, e o poder do anjo Rodrigo- o apresentador disse aos participantes: "O aquecimento acabou, galera! O jogo começou". O comentário de Schmidt foi feito durante a transmissão ao vivo do programa.
A mesma afirmação foi feita por Boninho, 60, na noite de quinta-feira (20), O diretor do programa fez o mesmo comentário de Schmidt, só que em sua rede social. De acordo com ele, devido aos três participantes -Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada- que receberam diagnóstico positivo para a Covid antes da estreia do programa, a dinâmica do programa precisou ser alterada.
"Amanhã é um dia bem preciso e bem importante. (...) Eles estão começando a discutir alianças, estão entendendo o perigo do jogo de você não saber o que está acontecendo", afirmou. "Ainda está muito calmo, algumas alfinetadas leves, mas amanhã com a prova a coisa toda muda porque aí as pessoas vão para onde a gente diz não estar, no paredão", completou Boninho.
Neste domingo (24), acontecerá a primeira formação de Paredão. Com contragolpe do indicado pelo Líder e prova e bate e volta, três participantes enfrentarão a berlinda. Vale lembrar que alguns brothers estão imunes, sendo eles; Arthur Aguiar (vencedor da prova do Camarote), Bárbara e Laís (vencedoras da prova Pipoca), Rodrigo (anjo autoimune) e, é claro, Douglas Silva (primeiro líder do BBB 22).

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