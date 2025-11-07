Com humor e crítica, 'Falas Negras' será apresentado por Luis Miranda e Luellem de Castro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:00
É assim que Luis Miranda descreve o 'Falas Negras', que apresentará ao lado de Luellem de Castro. Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, o programa da TV Globo promete esquetes, stand-up e música, e irá ao ar no dia 20 de novembro.
O projeto 'Falas', criado em 2020, aproveita datas comemorativas para trazer reflexões, com episódios de aproximadamente 45 minutos. Luellem, inclusive, já havia participado do 'Falas Femininas' de 2023, exibido no Dia Internacional da Mulher. Agora com as duas experiências, ela destaca: “Eu acho, de verdade, importantíssimo que a gente pontue essas datas para que elas não passem a ser só mais uma 'coisinha' no calendário. São momentos em que a gente pode parar para refletir”, disse em entrevista exclusiva para HZ.
A dupla de apresentadores já se conhece de outras produções. Juntos, atuaram na série 'Encantado’s', no filme 'O Auto da Compadecida 2', no filme (também exibido como uma minissérie) 'Grande Sertão' e vem outra série por aí em breve, promete Luellem...
Além da animação pela parceria, Luis Miranda demonstra o carinho que tem pelo programa: “Tem um texto leve, bem-humorado, crítico, que pontua um Brasil desde a época da escravidão até um Brasil mais moderno. É um programa delicioso para a gente se divertir e refletir”, destaca.
Último 'Falas' de 2025, o 'Falas Negras' tem direção de Naína de Paula, com roteiro final de Verônica Debom e direção artística de Matheus Malafaia. E também conta com a participação de Ícaro Silva, Haonê Thinar, Pedro Ottoni, Luisa Perisse, Fernando Caruso, Thiago Carmona, Bruna Braga, Tatá Mendonça e mais.
