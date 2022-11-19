Dia da Consciência Negra: 10 filmes para refletir o protagonismo negro no cinema

Em novembro, mais precisamente no dia 20, celebramos o Dia da Consciência Negra. Data criada em alusão à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695, a efeméride exige um momento de reflexão. Afinal, a luta sempre foi (e sempre será) contra a segregação racial, o racismo estrutural, a discriminação, a falta de oportunidades - seja tanto no acesso à educação como no mercado de trabalho - e o preconceito por que passa a população negra em vários países.
No cinema, essa busca pela igualdade também é diária. Segundo dados da Universidade da Califórnia (UCLA), em Hollywood, apenas 20% dos filmes são protagonizados por negros. Tendo como base essa pouca representatividade, "HZ" preparou uma lista com 10 filmes que ressaltam o protagonismo negro.
Entre cinebiografias, alegorias e (por que não?) aventuras de super-heróis, várias produções, a seu modo e em diferentes intensidades, que denunciam o racismo, destacam valores, e apontam uma diferença étnica que precisa ser erradicada, especialmente se tentamos construir uma sociedade mais justa e plural. Abaixo, confira os títulos selecionados:
01
A MULHER REI (2022)
Ainda em cartaz nos cinemas, o filme estrelado por Viola Davis - que pode receber uma indicação ao Oscar pelo papel - vale por mostrar o protagonismo e o empoderamento da mulher negra. Na trama, Davis é Nanisca, comandante de um exército composto apenas por mulheres. O grupo luta contra colonizadores franceses, tribos rivais e contra a escravidão. A diretora Gina Prince-Bythewood abusa da estética do Afrofuturismo, que mistura ficção-científica, história, fantasia, cultura e arte para mostrar o negro e o continente africano em posição de destaque.
02
PANTERA NEGRA (2018)
Racismo, discriminação, tecnologia, empoderamento e pertencimento são debatidos neste longa-metragem baseado em uma HQ da Marvel Comics, que lançou o conceito de Afrofuturismo no cinema. O longa dirigido por Ryan Coogler foi o primeiro longa de super-herói a concorrer ao Oscar de Melhor Filme, levando três prêmios na cerimônia de 2019. Após a morte de seu pai, T'Challa (o saudoso Chadwick Boseman) retorna à nação africana de Wakanda para ocupar seu lugar de direito como rei. Quando um poderoso inimigo reaparece, o valor de T'Challa como rei - e como Pantera Negra - é testado. A continuação da saga, "Wakanda para Sempre", está em cartaz nos cinemas. "Pantera Negra" pode ser visto no Disney + (clique aqui).
03
JUDAS E O MESSIAS NEGRO (2020)
Daniel Kaluuya levou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por essa potente biografia baseada na história do ativista Fred Hampson e do Partido dos Panteras Negras. Na trama, Fred (Kaluuya), um dos líderes do Panteras Negras, é assassinado sob as ordens do FBI, que coagiu um pequeno criminoso, William O'Neal (Lakeith Stanfield, em grande atuação), a ajudá-los. Pode ser conferido na HBO Max (clique aqui).
04
CORRA! (2017)
Dirigido pelo nome mais emblemático do cinema negro da atualidade, Jordan Peele, "Corra!" usa o horror e alegoria para ressaltar o racismo institucionalizado na sociedade norte-americana. O resultado é criativo e singular. Um jovem afro-americano (Daniel Kaluuya) visita os pais de sua namorada branca durante um fim de semana. Com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador. Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, está disponível na Netflix (veja aqui), Globoplay (veja aqui), Star+ (veja aqui) e Amazon Prime Vídeo (veja aqui).
05
INFILTRADO NA KLAN (2018)
Pequena obra-prima de Spike Lee que usa a comédia de erros para destacar o racismo na sociedade moderna. Um policial afro-americano (John David Washington) consegue se infiltrar em uma filial da Ku Klux Klan com a ajuda de um judeu (Adam Driver). Baseado em fatos, o filme venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado (o primeiro da carreira de Lee) e pode ser assistido por meio de aluguel no ClaroTV+ (veja aqui), Amazon Prime Video (veja aqui) e Apple TV (veja aqui).
06
PRECIOSA: UMA HISTÓRIA DE ESPERANÇA (2009)
Vencedor do Festival de Sundance, o projeto de Lee Daniels conta com brilhantes atuações de Gabourey Sidibe e Mo'Nique, que levou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Em cartaz, o abandono social e a miséria dos negros condenados a viver na periferia das grandes cidades. A trama é baseada na história de Clareece "Precious" Jones, adolescente afro-americana de 16 anos, obesa, soropositiva, iletrada, mãe solteira e grávida. Ela é vítima de constantes abusos físicos e psicológicos por parte dos pais, mas está disposta a ultrapassar todos os obstáculos para vencer na vida. Em cartaz na Amazon Prime Vídeo (veja aqui) e Pluto TV.
07
SELMA – UMA LUTA POR IGUALDADE (2014)
Sensível direção de Ava DuVernay para um momento histórico na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O filme mostra uma das facetas de Martin Luther King (David Oyelowo), em especial as marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana. Atualmente está fora do serviço de streaming no Brasil.
08
MALCOLM X (1994)
Biografia do famoso líder afro-americano Malcolm X (Denzel Washington, indicado ao Oscar pelo papel), que teve o pai, um pastor, assassinado pela Klu Klux Klan, e sua mãe internada por insanidade. O potente drama dirigido por Spike Lee também mostra a carreira de crimes do protagonista até seu ministério como membro da nação do Islã. Disponível na Amazon Prime Vídeo (veja aqui), MUBI (veja aqui) e Claro Vídeo (veja aqui).
09
Ó PAÍ, Ó (2007)
"Ó Paí, Ó", de Monique Gardenberg, é uma radiografia da periferia de Salvador (BA), mostrando o negro na tentativa de ser protagonista de sua própria história em meio à desigualdade social. Durante o Carnaval no local histórico do Pelourinho, acompanhamos a vida dos inquilinos de uma casa de aluguel degradada que tentam sobreviver usando criatividade, ironia, humor e música. Destaque para o elenco, composto por Lázaro Ramos, Dira Paes e Wagner Moura. Em cartaz na Globoplay (veja aqui).
10
CIDADE DE DEUS (2002)
Indicado a quatro Oscar, mais premiado e louvado filme brasileiro da história, "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles e Kátia Lund, chocou o mundo ao fazer uma minuciosa radiografia sobre a criminalidade da periferia do Rio de Janeiro. Em destaque, a falta de oportunidades da comunidade negra em avançar socialmente. Disponível na Globoplay (veja aqui), Claro Video (veja aqui) e Paramount+.