Dia da Consciência Negra: 10 filmes para refletir o protagonismo negro no cinema

Em novembro, mais precisamente no dia 20, celebramos o Dia da Consciência Negra. Data criada em alusão à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695, a efeméride exige um momento de reflexão. Afinal, a luta sempre foi (e sempre será) contra a segregação racial, o racismo estrutural, a discriminação, a falta de oportunidades - seja tanto no acesso à educação como no mercado de trabalho - e o preconceito por que passa a população negra em vários países.