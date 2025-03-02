Com atraso no trio, Bell Marques interrompe apresentação para expulsar brigão

Bell Marques Crédito: Monique Janutt

Com seu estilo que vai alternando o canto com comentários e conversa com o público do asfalto e dos camarotes, Bell Marques não perdeu seu bom humor mesmo com o atraso de mais de uma hora na sua apresentação no circuito Dodô, no trajeto Barra-Ondina, neste domingo (2), no Carnaval de Salvador.

Com o atraso, Bell foi se desculpando com imprensa e convidados, dizendo que não poderia parar o trio parar conversar. Enquanto isso, ia cantando e lendo também agradecimentos e mensagens do público em cartazes.

"Obrigado, se eu parar, para ele arrastar de novo... Beijo, viu? Aqui é a locomotiva do Camaleão, meu irmão", disse Bell, puxando o tradicional Bloco Camaleão.

"Galera, me desculpe, mas agora, se eu parar, para arrancar essa locomotiva de novo...", explicava Bell.

"Abra a corda que eu vou segurar aqui, agora", comandava o ex-vocalista do Chiclete com Banana para administrar o aperto do bloco que teve todos abadás vendidos, como é de costume.

"É isso que eu ia, falar: por que isso? Olho vivo aqui e agora, comigo. Aproveita a patrulha e vai abrindo aqui, devagarinho, pedindo licença, olho vivo. Apertou demais o bloco aqui", disse o cantor, tentando organizar o avanço do bloco, na orla do mar da Bahia, repleto de lanchas para alguns felizardos acompanharem a folia.

"É, tá muito cheio. Mas na hora que vocês vêem os homens, todo mundo fica preocupado", brincou Bell, se referindo aos policiais.

"Vamo abrir, vamo abrir, tô olhando vocês", dizia Bell à medida que ia identificando foliões com dificuldades. "Vai pedido licença e vai abrindo."

"Eu não vou poder parar", repetia Bell para os camarotes e a imprensa. "Tá muito cheia a rua", dizia Bell.

Além do atraso do trio, Bell chegou a parar a apresentação ao ver uma briga. "Ô, véio, a polícia junto de você", reclamou Bell com um folião.

Foi então que ele interrompeu tudo, momentaneamente. "Guentou", disse Bell para sua banda, que parou a música.

"Não, véi, isso aqui eu não permito, não. Você de chapéu preto, suma daqui", ordenou Bell, no único momento em que perdeu seu bom humor.

O público vaiou o brigão e, logo depois, Bell retomou sua apresentação, com sua inconfundível bandana que lhe dá ares de pop star.

"É isso, concordo com você plenamente, você está super certa", disse o cantor, logo após a briga, a uma foliã que lhe estendeu uma mensagem.