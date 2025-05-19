Susto

Com 15 pontos e costelas trincadas, Marrone detalha queda de 3 metros do palco

Cantor, que faz dupla com Bruno, falou pela primeira vez sobre a queda que sofreu durante um show em Goiânia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 11:41

Cantor Marrone
Cantor Marrone Crédito: Instagram/@marrone/Luiz Santos
O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, falou pela primeira vez sobre a queda que sofreu durante um show em Goiânia. Em entrevista ao Fantástico, o cantor revelou que levou 15 pontos e trincou as costelas.
O sertanejo ficou desmaiado por cerca de um minuto. "A gente estava distribuindo as rosas para a galera e eu não vi mais nada. Acho que pisei em falso", revelou à reportagem.
O cantor explicou não beber há seis anos, e atribui o acidente a uma "distração". "Optei por cuidar da minha vida e da minha saúde."

Segundo Marrone, a queda foi de cerca de 3 metros. Devido ao acidente, ele levou 15 pontos na testa e ficou com um machucado na mão. Ele também teve 5 costelas trincadas.
A dupla de Marrone, Bruno, falou que "quase morreu de susto". "Foi um dos maiores sustos que eu já tomei", contou. "Fiquei mais tranquilo ao saber que ele estava acordado e que não tinha sido algo tão sério."

