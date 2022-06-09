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Ostentação

Coleção de Vini Jr., do Real Madrid, tem relógios que valem até R$ 700 mil

Atleta já ganhou até linha própria e costuma posar com modelos nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 17:54

O jogador Vini Jr.
O jogador Vini Jr. Crédito: Instagram/@vinijr
O craque do Real Madrid Vinícius Jr., 21, chama atenção dentro e fora dos gramados. Além de sua performance nos campos de futebol, o atleta também costuma usar relógios de luxo e exibir o acessório em fotos nas redes sociais.
Há algumas semanas, na final da Champions League, o jogador de futebol apareceu usando um relógio avaliado em 140 mil euros (cerca de R$ 730 mil). O acessório contava com diamantes cravejados, e é da marca italiana GaGà Milano.
No próprio Instagram da Marca, o jogador posou para uma foto vestindo o modelo exclusivo chamado Napoleone. A edição limitada possuiu apenas 50 peças, e para adquirir o relógio ele desembolsou cerca de 5.900 euros, o que equivale a R$ 30,7 mil.
Em dezembro do ano passado, Vini Jr. publicou fotos assistindo a um jogo de basquete nos Estados Unidos. Na ocasião, ele usou um relógio da mesma marca, com tons de vermelho avaliado em 1.490 euros, cerca de R$ 7.700.
Já em dezembro de 2020, ele chegou a publicar fotos de uma edição limitada da marca de relógios que ganhou seu nome. No site da marca, a descrição da peça Skelleton Vinicius Jr. informa que o preço do acessório de luxo é de 1.690 euros, o equivalente a cerca de R$ 8.800.

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