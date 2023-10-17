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Claudia Raia publica fotos dos filhos Enzo e Luca; veja

Nas redes sociais, atriz destaca a relação entre seus filhos, capturando ‘cada fase do amor’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 08:22

Enzo e o irmão caçula, Luca
Enzo e o irmão caçula, Luca Crédito: Reprodução/Instagram/@claudiaraia
Claudia Raia encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar momentos de seus filhos, Enzo Celulari e Luca. No domingo, 15, ela postou imagens que retratam "cada fase do amor" entre os irmãos.
Enzo Celulari, que tem 26 anos, foi visto em um dos vídeos brincando com seu irmão mais novo, Luca, que tem apenas 8 meses de idade. Claudia legendou as imagens com a frase "registrando cada fase desse amor", evidenciando a relação entre os irmãos.
Luca é filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Além de Luca e Enzo, Claudia também é mãe de Sophia Raia, ambos filhos de seu casamento anterior com Edson Celulari.

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