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Claudia Alencar tem melhora, mas precisa de 'vigilância contínua', diz boletim médico

A atriz Claudia Alencar, 73, apresentou melhora nesta quinta-feira (28), mas ainda necessita de cuidados contínuos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 08:48

A atriz Claudia Alencar, 73 anos, apresentou melhora nesta quinta-feira (28), mas ainda necessita de cuidados contínuos. É o que diz o novo boletim médico sobre seu estado de saúde.
Claudia Alencar, atriz
Claudia Alencar foi diagnostica com septicemia, que é uma infecção generalizada Crédito: Reprodução @claudiaalencaroficial
Mesmo com alguma melhora, a artista necessita ainda de "vigilância contínua, devido à gravidade da infecção", diz a nota pelo hospital São Vicente, localizada na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro.
"Claudia Alencar permanece hemodinamicamente estável e sem suporte ventilatório", completa o boletim assinado pelos médicos Sérgio Gurgel Fernandes e André Caetano Barbosa Campos.
Claudia Alencar foi extubada na última terça-feira (26). Por causa de uma infecção bacteriana, a atriz está internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, desde o último dia 17.
A atriz foi diagnostica com septicemia, que é uma infecção generalizada que leva a queda na pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e necessidade de ventilação mecânica. O quadro é possivelmente consequência de uma cirurgia na coluna feita há um mês.
Claudia Alencar está afastada da televisão desde 2017, quando fez uma participação breve na novela "Rock Story", da Globo. Ela está prevista para voltar à mídia em "Beleza Fatal", a primeira novela produzida pela HBO Max.

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