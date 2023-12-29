Claudia Alencar tem melhora, mas precisa de 'vigilância contínua', diz boletim médico

A atriz Claudia Alencar, 73 anos, apresentou melhora nesta quinta-feira (28), mas ainda necessita de cuidados contínuos. É o que diz o novo boletim médico sobre seu estado de saúde.

Claudia Alencar foi diagnostica com septicemia, que é uma infecção generalizada Crédito: Reprodução @claudiaalencaroficial

Mesmo com alguma melhora, a artista necessita ainda de "vigilância contínua, devido à gravidade da infecção", diz a nota pelo hospital São Vicente, localizada na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro.

"Claudia Alencar permanece hemodinamicamente estável e sem suporte ventilatório", completa o boletim assinado pelos médicos Sérgio Gurgel Fernandes e André Caetano Barbosa Campos.

A atriz foi diagnostica com septicemia, que é uma infecção generalizada que leva a queda na pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e necessidade de ventilação mecânica. O quadro é possivelmente consequência de uma cirurgia na coluna feita há um mês.